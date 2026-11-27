W piątek, 27 listopada 2026 roku, do mieszkańców podwrocławskiego Wilkszyna dotarła wiadomość o śmierci miejscowego proboszcza, księdza Zbigniewa Bortnika. Jak poinformował wrocławski „Gość Niedzielny”, duchowny najpierw źle się poczuł, a później zasłabł na terenie plebanii. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, jednak podjęta przez ratowników reanimacja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i życia kapłana nie udało się uratować.

Wiadomość o odejściu duchownego opublikowała w mediach społecznościowych parafia świętego Wawrzyńca w Wilkszynie.

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś zmarł nasz Proboszcz, ks. Zbigniew”

– przekazano w komunikacie parafii. Jednocześnie zaproszono wiernych na nabożeństwo w intencji zmarłego kapłana.

Ksiądz Zbigniew Bortnik nie żyje. Wierni z Wilkszyna żegnają swojego proboszcza

Doniesienia o śmierci księdza Zbigniewa Bortnika wywołały poruszenie wśród lokalnej społeczności i spotkały się z licznymi wyrazami współczucia. Pod komunikatem opublikowanym przez parafię w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy pożegnalne, w których internauci zapamiętali proboszcza jako człowieka o dobrym sercu, zaangażowanego w swoją posługę.

„Wspaniały człowiek. Pokój jego duszy” – napisała jedna z osób komentujących wpis parafii.

„Dziękuje za jego dobroć,otwarte serce i jego posługę.Niech Dobry Bóg przyjmie Go do swojej chwały.” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Wiele osób wciąż jest w szoku i nie potrafi pogodzić się z informacją o nagłym odejściu duchownego. Jeden z internautów przyznał wprost: „Wspaniały Ksiądz. Nie mogę w to wierzyć”.

Gmina Miękinia wspomina księdza Zbigniewa Bortnika

Głos po śmierci proboszcza zabrali również przedstawiciele gminy Miękinia, którzy w oficjalnym pożegnaniu przypomnieli o wieloletniej pracy duszpasterskiej kapłana.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. ks. Zbigniewa Bortnika, Proboszcza parafii w Wilkszynie, wieloletniego dziekana”

– przekazała gmina Miękinia.

Samorządowcy skierowali słowa wsparcia do najbliższych zmarłego oraz członków lokalnej wspólnoty parafialnej.

„Rodzinie, Bliskim oraz całej wspólnocie parafialnej składamy najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach”

– czytamy w komunikacie gminy.

We wpisie zwrócono ponadto uwagę na zaangażowanie kapłana i jego postawę wobec innych ludzi.

„Niech pamięć o Jego wieloletniej posłudze duszpasterskiej, zaangażowaniu i oddaniu drugiemu człowiekowi pozostanie w sercach wszystkich, którzy mieli okazję Go poznać”

– podkreślono w oświadczeniu samorządu.

Ksiądz kanonik Zbigniew Bortnik miał 65 lat. Dokładna data pogrzebu duchownego nie jest jeszcze znana, a parafia zapowiedziała, że szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych przekaże w najbliższych dniach.