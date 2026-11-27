Brytyjczycy odwiedzili jarmark we Wrocławiu

O całej historii w ostatnim czasie napisała Gazeta Wyborcza, która otrzymała list od Brytyjczyka mieszkającego we Wrocławiu. Mężczyzna postanowił pokazać swoim znajomym z ojczyzny jedną z najbardziej rozpoznawalnych zimowych atrakcji miasta. Wizyta na świątecznym jarmarku miała być okazją do spędzenia czasu w wyjątkowej atmosferze.

Szybko okazało się jednak, że uwagę gości przyciągnęło coś zupełnie innego niż świąteczne ozdoby. Chodziło o ceny jedzenia i napojów dostępnych na stoiskach. Brytyjczycy nie spodziewali się, że za stosunkowo niewielkie przekąski trzeba będzie zapłacić tak dużo.

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Wśród przykładów podanych przez mieszkańca Wrocławia znalazły się ceny popularnych jarmarkowych przysmaków. Za kiełbasę lub szaszłyk trzeba było zapłacić około 40–50 zł. Porcja pierogów kosztowała 40 zł, natomiast kromka chleba ze smalcem – 20 zł.

Nie mniej zaskakująco prezentowały się ceny napojów. Za 200 ml grzanego piwa należało zapłacić 25 zł. Właśnie takie wydatki miały wywołać zdziwienie wśród zagranicznych gości.

Ceny na jarmarkach bożonarodzeniowych budzą emocje

Historia wrocławskiego jarmarku zwraca uwagę na problem, który powraca właściwie co roku. Wraz z rozpoczęciem sezonu świątecznego wiele osób zaczyna porównywać ceny na bożonarodzeniowych stoiskach. Dla jednych to naturalny element dużych wydarzeń organizowanych w popularnych turystycznych lokalizacjach, dla innych – powód, by zrezygnować z zakupów na miejscu.

Autor listu postanowił zwrócić uwagę także na odpowiedzialność władz miasta. Zastanawiał się, dlaczego dopuszczają one do sytuacji, w której ceny na jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Wrocławia mogą zniechęcać odwiedzających.

Czy głosy niezadowolonych turystów wpłyną na sytuację i sprawią, że ceny na kolejnych edycjach jarmarku będą bardziej przystępne? Na razie trudno przewidzieć, czy apel mieszkańca Wrocławia przyniesie jakikolwiek efekt. Jedno jest pewne – świąteczne wydarzenie, które powinno zachęcać do odwiedzania miasta, dla części gości staje się przede wszystkim sporym wydatkiem.

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