Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w miniony piątek, 11 września w godzinach wieczornych na ulicy Biegunowej w Legnicy. To tam miała miejsce kłótnia, która doprowadziła do śmierci 49-letniego mężczyzny. Z doniesień przekazanych przez policję wynika, że całe zdarzenie miało swój początek podczas sprzeczki.

Śmiertelne ciosy nożem w Legnicy

Jak ustalili pracujący nad sprawą mundurowi, na ulicy doszło do kłótni między 49-letnim mężczyzną a 45-letnią kobietą. W pewnym momencie do sprzeczki dołączył 39-latek, zadając starszemu mężczyźnie kilka ciosów ostrym narzędziem, które okazały się śmiertelne. Informacje na ten temat przekazała nadkom. Jagoda Ekiert z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

- Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września 2026 roku o godzinie 22.30 przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Biegunowej w Legnicy. Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego legniczanin poniósł śmierć na miejscu

- poinformowała oficer prasowa. Policjanci, po odebraniu zgłoszenia o zbrodni, od razu ruszyli na miejsce zdarzenia. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom dochodzeniowo-śledczym mundurowi szybko namierzyli osoby podejrzewane o udział w zabójstwie. Policjanci szybko odkryli także kryjówkę, w której przebywali wytypowani sprawcy.

- Po otrzymaniu zgłoszenia legniccy policjanci natychmiast przystąpili do działania. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych i operacyjnych, które pozwoliły bardzo szybko ustalić osoby podejrzewane o udział w zdarzeniu. Policjanci ustalili również miejsce, w którym osoby te mogły się ukrywać. Oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy

- wyjaśniła nadkom. Jagoda Ekiert.

Dwie osoby zatrzymane, są zarzuty

Dowody zgromadzone przez śledczych pozwoliły na pociągnięcie pary do odpowiedzialności. 39-letniemu napastnikowi postawiono zarzut morderstwa, za co może spędzić w więzieniu resztę życia.

- Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów. 39-letni mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia życia 49-latka poprzez zadanie mu kilku ciosów nożem za co grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Z kolei 45-letnia kobieta usłyszała zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu, pomimo że była świadkiem zdarzenia, a także pomocy sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa

- przekazała przedstawicielka legnickiej policji.

Sąd, po zapoznaniu się z wnioskiem prokuratury, postanowił o zamknięciu dwójki zatrzymanych w areszcie tymczasowym.

- Sąd, na wniosek Prokuratury, zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec 39-letniego mężczyzny oraz 45-letniej kobiety, zatrzymanych w związku ze śmiercią 49-letniego mieszkańca Legnicy

- podsumowała policjantka z KMP w Legnicy.