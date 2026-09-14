W centrum Wrocławia doszło do groźnego odkrycia przy ulicy Rejtana. Ten rejon znajduje się niedaleko Dworca Głównego PKP. Według wstępnych doniesień służb, niebezpieczny przedmiot został zlokalizowany na najwyższej kondygnacji jednego z zabytkowych budynków.

Ewakuacja mieszkańców we Wrocławiu z powodu pocisku

Od razu wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Zapadła decyzja o natychmiastowym wyprowadzeniu z domów lokatorów pobliskich kamienic. W tej sprawie głos zabrali przedstawiciele miasta.

- Niewybuch przy ul. Rejtana - możliwe utrudnienia. Na strychu kamienicy przy ul. Rejtana 3 znaleziono niewybuch o długości ok. 20 cm. W związku z działaniami służb ewakuowano ok. 20 mieszkańców z numerów 1, 3 i 5

- poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. Mieszkańcom, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli wyjść na zewnątrz, zorganizowano miejsce do oczekiwania.

- Na miejsce Centrum Zarządzania Kryzysowego zadysponowało autobus MPK Wrocław dla ewakuowanych

- dodano w komunikacie.

Granat moździerzowy z czasów II wojny światowej

Pojawiły się też dodatkowe informacje od pracujących na miejscu specjalistów od materiałów wybuchowych. Potwierdzono, że jest to wojskowy pocisk pochodzący z czasów II wojny światowej, na który natknięto się w trakcie prowadzonych prac remontowych.

- Z informacji przekazywanych przez saperów wynika, że podczas remontu poddasza, w mieszkaniu prywatnym, pod podłogą odkryto granat moździerzowy kaliber 82 milimetry, z czasów II wojny światowej

- wskazują władze miejskie.

Zamknięta ulica Rejtana w rejonie prac saperskich

Działania wojskowych ekspertów oznaczają spore kłopoty dla kierowców i pieszych w tej okolicy. Wystosowano specjalny komunikat do mieszkańców, aby nie zbliżali się do wyznaczonej strefy i bezwzględnie słuchali wydawanych poleceń.

- Ulica Rejtana w rejonie działań służb jest zablokowana. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i unikanie tego rejonu

- podano w ostrzeżeniu. W drodze jest już patrol wojskowy, który bezpiecznie zajmie się podejrzanym obiektem i wywiezie go na poligon celem detonacji.