Atak na przystanku. Policja prosi o pomoc

Do zdarzenia doszło w końcówce sierpnia ubiegłego roku, jednak mimo zaawansowanych działań funkcjonariuszy, sprawca pozostaje na wolności. Decyzja o udostępnieniu nagrania z kamer monitoringu zapadła dopiero teraz, a mundurowi liczą na wsparcie internautów w identyfikacji agresora.

Jak przekazali policjanci z Wrocławia, atak na mężczyznę z niepełnosprawnością był całkowicie bezpodstawny. Co więcej, napastnik zaatakował nie tylko jego.

- 27 sierpnia 2025 r. na przystanku autobusowym Partyzantów przy ul. Dembowskiego doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres poniżej dni 7 poprzez uderzenie pięścią w twarz oraz kopnięcie. Sprawca zaatakował bez powodu mężczyznę z niepełnosprawnością, który oczekiwał na autobus po czym kopnął również inną osobę przebywającą na przystanku powodując jej przewrócenie

– poinformowała asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze przez długi czas próbowali zidentyfikować sprawcę, jednak ich starania nie przyniosły skutku. Udostępnienie materiału wideo to ostateczna próba i apel do społeczności o pomoc w odnalezieniu napastnika.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście wykonali w tej sprawie szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu

– dodaje policjantka.

Rysopis sprawcy z Wrocławia

Mundurowi udostępnili dokładny opis poszukiwanego mężczyzny z dnia ataku. Osoby, które rozpoznają napastnika, proszone są o pilny kontakt z policją.

Z ustaleń policji wynika, że agresor miał na sobie:

krótkie spodenki, ciemną koszulkę i czapkę z daszkiem

ciemny plecak

czerwoną torbę w ręku

poruszał się na rowerze

Gdzie zgłosić informacje? Policja zapewnia anonimowość

Śledczy zaznaczają, że nawet najmniejsza wskazówka może mieć decydujące znaczenie w tej sprawie. Każdy, kto zechce przekazać informacje, ma zagwarantowaną pełną anonimowość.

- Wizerunek osoby zarejestrowany przez kamerę monitoringu może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem. W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. : 47 87143-58, 47 87 132 90 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość

– apeluje asp. szt. Anna Nicer.