Przebudowa Portu Lotniczego we Wrocławiu pochłonęła 464 miliony złotych

Wrocławski port lotniczy oficjalnie zamknął ogromny projekt modernizacji strefy operacyjnej. Całkowity koszt tego gigantycznego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 464 milionów złotych. Głównym celem prac było znaczące poszerzenie możliwości przyjmowania statków powietrznych, co docelowo ma zachęcić przewoźników do otwierania kolejnych tras. Na terenie obiektu wybudowano nowoczesną płytę postojową dla czternastu samolotów oraz zupełnie nowe ciągi komunikacyjne dla maszyn.

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Lotnisko we Wrocławiu zyskało nową infrastrukturę na 35 hektarach

Służby prasowe wrocławskiego lotniska w czwartkowym komunikacie przedstawiły imponujące liczby dotyczące zakończonych prac. Roboty budowlane objęły obszar przekraczający 35 hektarów, na którym wytyczono ponad pięć kilometrów szlaków do kołowania. Skala przedsięwzięcia wymagała również pociągnięcia pod ziemią aż 265 kilometrów instalacji teletechnicznych i energetycznych. Bezpieczeństwo operacji wspomoże ponad 1600 nowoczesnych świateł nawigacyjnych, a uzupełnieniem całości jest pięciokilometrowa sieć wodociągowa.

Nowa płyta postojowa i drogi kołowania ułatwią ruch na wrocławskim lotnisku

Fundamentem zrealizowanej modernizacji jest ogromna przestrzeń postojowa, na której swobodnie zaparkuje aż czternaście rejsowych odrzutowców. Dodatkowo inżynierowie zaprojektowali mierzącą dwa i pół kilometra drogę kołowania poprowadzoną równolegle do głównego pasa startowego, szybki zjazd oraz specjalistyczną strefę przeznaczoną do zimowego odladzania maszyn. Gruntowny remont przeszły również dotychczasowe trasy dojazdowe. Taki układ przestrzenny pozwoli pilotom znacznie szybciej docierać pod terminal po wylądowaniu na pasie.

Zakończona gigantyczna przebudowa lotniska w stolicy Dolnego Śląska trwała wiele miesięcy i wymagała ogromnego zaangażowania zespołów inżynierskich na każdym z etapów budowy.

Rozbudowa lotniska we Wrocławiu

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Rozbudowa portu we Wrocławiu wesprze ruch cywilny i wojskowy

Świeżo oddane do użytku rozwiązania konstrukcyjne bezpośrednio wpłyną na zwiększenie liczby obsługiwanych lotów w ciągu doby. Sprawniejsze zarządzanie ruchem na ziemi będzie oznaczało mniejsze opóźnienia i większy komfort dla wszystkich podróżujących, którzy regularnie korzystają z dolnośląskiego portu.

Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim przygotowanie lotniska na dalszy rozwój siatki połączeń. Dodatkowe stanowiska postojowe i sprawniejsze kołowanie tworzą warunki do obsługi większej liczby rejsów, a także pomagają zachować płynność ruchu w godzinach największego natężenia operacji - napisano w komunikacie.

Zakończony projekt ma unikalny, dwojaki charakter, służąc zarówno potrzebom pasażerskim, jak i obronnym. Nowoczesna architektura lotniskowa bez problemu sprosta obsłudze ciężkiego sprzętu zbrojeniowego i wspomoże ewentualne operacje militarne. Dzięki takiemu założeniu inwestycja otrzymała gigantyczne wsparcie w wysokości 175 milionów złotych, pochodzące z unijnego programu „Łącząc Europę” w specjalnym komponencie dotyczącym mobilności wojskowej.

Za kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych w strefie operacyjnej dolnośląskiego portu odpowiadało przedsiębiorstwo STRABAG Infrastruktura Południe, które pomyślnie doprowadziło cały projekt do samego finału.