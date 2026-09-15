We Wrocławiu strażacy wzięli udział w dość nietypowej interwencji. Pomagali ratownikom medycznym w transporcie chorej kobiety z budynku mieszkalnego. Okoliczności sprawiły, że nie można było jej po prostu znieść klatką schodową. Trzeba było sięgnąć po nieszablonowe metody ewakuacji.

Straż pożarna z nietypowym zadaniem we Wrocławiu

Akcja ratunkowa miała miejsce 11 września. Ratownicy medyczni, którzy byli już przy pacjentce, potrzebowali pilnego wsparcia, aby wydostać ją z mieszkania. Trzeba było użyć ciężkiego sprzętu i zaangażować fachowców od działań na wysokościach. Na miejscu interweniowała też policja.

Ewakuacja pacjentki z 4. piętra. Klatka schodowa była problemem

Najtrudniejszym punktem akcji było opracowanie bezpiecznej ścieżki transportu pacjentki. Ze względu na różne przeszkody, zniesienie kobiety po schodach było absolutnie wykluczone.

- Ze względu na brak możliwości bezpiecznego transportu klatką schodową oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu, do działań zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z JRG 9 oraz drabinę mechaniczną

- informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Ratownicy musieli więc przygotować alternatywną drogę ewakuacji. Wykorzystano do tego sprzęt przeznaczony do działań w trudnodostępnych miejscach.

To przedsięwzięcie wymagało perfekcyjnego zabezpieczenia samej chorej, jak i całego terenu dookoła budynku. Strażacy zbudowali specjalne stanowisko, które pozwoliło na w pełni kontrolowany i bezpieczny transport.

- Działania ratownicze obejmowały miejsca zdarzenia, przygotowanie stanowiska do transportu pacjentki, wykorzystanie drabiny mechanicznej i noszy bariatrycznych, przygotowanie przez ratowników wysokościowych układu do transportu i zabezpieczenia poszkodowanej, bezpieczne opuszczenie pacjentki na nosze ZRM znajdujące się przy budynku

- przekazała w komunikacie KW PSP we Wrocławiu.

Wymagało to zgrania kilku zespołów. Ratownicy wysokościowi stworzyli system do opuszczenia pacjentki, a pozostali funkcjonariusze zabezpieczali obszar i obsługiwali specjalistyczny sprzęt. Gdy kobieta bezpiecznie znalazła się na dole, trafiła pod opiekę załogi karetki pogotowia i została przewieziona do szpitala.

15 strażaków w akcji we Wrocławiu

Cała operacja była na tyle skomplikowana, że trzeba było wezwać spore siły. W ewakuacji wzięło udział aż 15 strażaków z pięciu zastępów. Takie akcje wymagają idealnego planowania. Najdrobniejszy szczegół transportu musi być precyzyjnie przygotowany, by ratownicy mieli stuprocentową pewność, że poszkodowana jest bezpieczna na każdym etapie.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w akcji

Kluczową rolę w akcji odegrali ratownicy z grupy wysokościowej. To specjaliści wkraczający do akcji, gdy zwykłe procedury zawodzą i nie da się pomóc w sposób tradycyjny.

- Ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego to wysoko wykwalifikowani fachowcy, posiadający umiejętności na światowym poziomie. Swoje doświadczenie i profesjonalizm wielokrotnie potwierdzali podczas działań ratowniczych, w tym podczas ewakuacji ludności w czasie powodzi, gdzie realizowali zadania wymagające szczególnych kwalifikacji, doświadczenia i precyzji

- chwali swoich funkcjonariuszy KW PSP we Wrocławiu.