We Wrocławiu strażacy wzięli udział w dość nietypowej interwencji. Pomagali ratownikom medycznym w transporcie chorej kobiety z budynku mieszkalnego. Okoliczności sprawiły, że nie można było jej po prostu znieść klatką schodową. Trzeba było sięgnąć po nieszablonowe metody ewakuacji.
Straż pożarna z nietypowym zadaniem we Wrocławiu
Akcja ratunkowa miała miejsce 11 września. Ratownicy medyczni, którzy byli już przy pacjentce, potrzebowali pilnego wsparcia, aby wydostać ją z mieszkania. Trzeba było użyć ciężkiego sprzętu i zaangażować fachowców od działań na wysokościach. Na miejscu interweniowała też policja.
Ewakuacja pacjentki z 4. piętra. Klatka schodowa była problemem
Najtrudniejszym punktem akcji było opracowanie bezpiecznej ścieżki transportu pacjentki. Ze względu na różne przeszkody, zniesienie kobiety po schodach było absolutnie wykluczone.
- Ze względu na brak możliwości bezpiecznego transportu klatką schodową oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu, do działań zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z JRG 9 oraz drabinę mechaniczną
- informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Ratownicy musieli więc przygotować alternatywną drogę ewakuacji. Wykorzystano do tego sprzęt przeznaczony do działań w trudnodostępnych miejscach.
To przedsięwzięcie wymagało perfekcyjnego zabezpieczenia samej chorej, jak i całego terenu dookoła budynku. Strażacy zbudowali specjalne stanowisko, które pozwoliło na w pełni kontrolowany i bezpieczny transport.
- Działania ratownicze obejmowały miejsca zdarzenia, przygotowanie stanowiska do transportu pacjentki, wykorzystanie drabiny mechanicznej i noszy bariatrycznych, przygotowanie przez ratowników wysokościowych układu do transportu i zabezpieczenia poszkodowanej, bezpieczne opuszczenie pacjentki na nosze ZRM znajdujące się przy budynku
- przekazała w komunikacie KW PSP we Wrocławiu.
Wymagało to zgrania kilku zespołów. Ratownicy wysokościowi stworzyli system do opuszczenia pacjentki, a pozostali funkcjonariusze zabezpieczali obszar i obsługiwali specjalistyczny sprzęt. Gdy kobieta bezpiecznie znalazła się na dole, trafiła pod opiekę załogi karetki pogotowia i została przewieziona do szpitala.
15 strażaków w akcji we Wrocławiu
Cała operacja była na tyle skomplikowana, że trzeba było wezwać spore siły. W ewakuacji wzięło udział aż 15 strażaków z pięciu zastępów. Takie akcje wymagają idealnego planowania. Najdrobniejszy szczegół transportu musi być precyzyjnie przygotowany, by ratownicy mieli stuprocentową pewność, że poszkodowana jest bezpieczna na każdym etapie.
Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w akcji
Kluczową rolę w akcji odegrali ratownicy z grupy wysokościowej. To specjaliści wkraczający do akcji, gdy zwykłe procedury zawodzą i nie da się pomóc w sposób tradycyjny.
- Ratownicy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego to wysoko wykwalifikowani fachowcy, posiadający umiejętności na światowym poziomie. Swoje doświadczenie i profesjonalizm wielokrotnie potwierdzali podczas działań ratowniczych, w tym podczas ewakuacji ludności w czasie powodzi, gdzie realizowali zadania wymagające szczególnych kwalifikacji, doświadczenia i precyzji
- chwali swoich funkcjonariuszy KW PSP we Wrocławiu.