Pożar ciężarówki w tunelu na S3! Droga zablokowana, ogromne utrudnienia

Pożar ciężarówki w tunelu na trasie S3 między Bolkowem a Kamienną Górą

We wtorek, 6 października, na chwilę przed godziną 18:00 służby ratownicze odebrały pilne zgłoszenie dotyczące groźnego incydentu na drodze ekspresowej S3. Na 344. kilometrze trasy, dokładnie wewnątrz tunelu TS26 położonego pomiędzy węzłami Bolków oraz Kamienna Góra Północ, nagle zapaliła się kabina samochodu ciężarowego. Na miejsce natychmiast zadysponowano jednostki straży pożarnej. Najważniejszą informacją jest brak osób poszkodowanych w tym zdarzeniu.

Wstępne szczegóły o tym zajściu podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Pożar samochodu ciężarowego w tunelu S3 6 października 2026 r. o godz. 17:46 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w tunelu TS26 na drodze S3, w rejonie Bolkowa. Na miejscu potwierdzono pożar kabiny samochodu ciężarowego. Nie ma osób poszkodowanych. W działaniach uczestniczy 8 pojazdów pożarniczych

- takie informacje w tej sprawie opublikowali w sieci strażacy.

Droga ekspresowa S3 zablokowana po pożarze. Komunikat dla kierowców

Trwająca akcja gaśnicza oraz skala zagrożenia wymusiły na służbach całkowite zablokowanie ruchu na drodze ekspresowej S3 w obu kierunkach. Podróżujący tym odcinkiem muszą przygotować się na potężne problemy komunikacyjne, ponieważ według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia mogą potrwać nawet kilka najbliższych godzin. Funkcjonariusze apelują o czujność i reagowanie na polecenia.

Specjalny komunikat z wytycznymi dla kierowców przygotowała policja z Kamiennej Góry:

"Uwaga kierowcy! Z powodu pożaru pojazdu ciężarowego tunele na drodze S3 są zamknięte dla ruchu w obu kierunkach. Wybierajcie drogę alternatywną - DW K5 Przestrzegajcie przepisów. Stosujcie się do poleceń służb ratowniczych."

Akcja straży pożarnej w tunelu na S3. Wyznaczono objazdy dla podróżnych

W rejonie incydentu pracuje osiem zastępów strażackich, które zajmują się gaszeniem ognia i zabezpieczeniem terenu. Strażacy z Kamiennej Góry tłumaczą, że trasa będzie nieprzejezdna aż do całkowitego usunięcia zagrożenia i zbadania stanu technicznego obiektu po kontakcie z bardzo wysoką temperaturą.

Dalsze szczegóły prowadzonej operacji ratunkowej opublikowała w swoim oficjalnym oświadczeniu KP PSP w Kamiennej Górze:

"Ze względu na prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze oraz czynności pozostałych służb, droga ekspresowa S3 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Ruch zostanie przywrócony po usunięciu zagrożenia oraz weryfikacji stanu technicznego tunelu. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z objazdu."

Drogowcy zalecają kierowcom korzystanie z oficjalnego objazdu wytyczonego drogą wojewódzką nr 320. Niezwykle ważne jest teraz utrzymanie odpowiedniej ostrożności i w miarę opcji szerokie omijanie tego konkretnego odcinka trasy S3.