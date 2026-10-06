Poważny wypadek na Dolnym Śląsku. Auto wjechało w grupę rowerzystów

Do niebezpiecznego wypadku doszło we wtorek, 6 października na terenie Polkowic. Samochód osobowy uderzył w trzech jadących obok siebie rowerzystów. Wszyscy poszkodowani wymagali pilnej interwencji medycznej i zostali przewiezieni do szpitala. Funkcjonariusze przekazali już wstępne przyczyny tego dramatycznego zdarzenia.

Wypadek na ulicy Działkowej w Polkowicach

Dramat rozegrał się na wiadukcie zlokalizowanym przy ulicy Działkowej. Według ustaleń mundurowych, 54-letni mężczyzna kierujący volkswagenem próbował skręcić w stronę Lubina. To wtedy doszło do zderzenia z rowerzystami.

Informacje na temat przebiegu wypadku przekazała w rozmowie z „Super Expressem” mł. asp. Magdalena Wiaderek, reprezentująca polkowicką komendę policji.

- Kierowca w wieku 54 lat, który prowadził pojazd marki Volkswagen na ul. Działkowej, chcąc wykonać manewr skrętu w lewo w kierunku Lubina, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącej grupie rowerzystów w kierunku miejscowości Tarnówek. W wyniku tego doprowadził do zdarzenia drogowego. Trzech kierujących rowerami zostało przetransportowanych do szpitala. Na ten moment trwają czynności policjantów na miejscu” - przekazała mł. asp. Magdalena Wiaderek z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w rozmowie z „Super Expressem

Służby ratunkowe w akcji. Policja zabezpiecza ślady

Do pomocy rannym zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Polkowic oraz ochotników z OSP w Sobinie. Na miejscu interweniowały również ekipy pogotowia ratunkowego z Polkowic i Legnicy, a także patrole policji.

Funkcjonariusze cały czas pracują w rejonie zdarzenia, starając się dokładnie odtworzyć przebieg niefortunnego zdarzenia.