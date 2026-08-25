Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. BMW uderzyło w wiadukt

Wypadek na A4 przed Wrocławiem. BMW wbiło się w wiadukt

We wczesnych godzinach porannych na autostradzie A4, dokładnie między węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, miało miejsce groźne zdarzenie drogowe. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierujący samochodem marki BMW zjechał z drogi i uderzył prosto w wiadukt.

- Dzisiaj, około godz. 4:50 na 174. kilometrze autostrady A4, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód, doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego marki BMW. Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn pojazd zjechał na pas zieleni, a następnie uderzył w słup wiadukt

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Oławie.

Dramatyczna akcja na A4. Przyleciał śmigłowiec LPR

Zdarzenie okazało się bardzo poważne w skutkach, ponieważ trzy osoby podróżujące pojazdem zostały ranne i musiały zostać przetransportowane do szpitala. Akcja służb ratunkowych nie należała do łatwych. Ze względu na ciężki stan poszkodowanych na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał dwie osoby do szpitala.

- Trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Jedną z nich strażacy musieli uwolnić z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Na miejscu wylądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R13, który przetransportował dwie poszkodowane osoby do szpitala. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych

- relacjonują policjanci z Oławy.

Ogromny korek na A4. Policja apeluje do kierowców

Z uwagi na całkowite zamknięcie trasy na autostradzie A4 uformował się gigantyczny zator. Biorące udział w akcji służby wystosowały pilny apel do kierowców, którzy stoją w korku. Funkcjonariusze policji przypominają o konieczności przestrzegania przepisów.

- Apelujemy do kierowców o rozsądek! Przypominamy, że w związku z powstałym korkiem niedopuszczalne jest zawracanie na autostradzie oraz jazda pod prąd, w tym wykorzystywanie korytarza życia do poruszania się w kierunku przeciwnym do ruchu. Korytarz życia służy wyłącznie do przejazdu pojazdów służb ratunkowych. Nie wolno go wykorzystywać do omijania zatoru ani opuszczania korka. Prosimy o cierpliwość, zachowanie spokoju i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb. Nie utrudniajmy dojazdu ratownikom do osób poszkodowanych!

- apeluje oławska policja w wydanym komunikacie.