Koniec Zakopanego? Coraz więcej turystów wybiera inny kierunek

Jeszcze niedawno Zakopane i szeroko rozumiane Podhale było oczywistym wyborem dla każdego, kto planował wyjazd w polskie góry. Dziś jednak ten trend wyraźnie się zmienia. Turyści coraz częściej rezygnują z zatłoczonych Krupówek i długich kolejek do atrakcji na rzecz spokojniejszych, ale równie dobrze rozwiniętych kierunków. Coraz większą popularność zyskują Szczyrk, Wisła i Ustroń - miejscowości położone w Beskidzie Śląskim, które oferują połączenie górskiego klimatu, nowoczesnej infrastruktury i znacznie mniejszych tłumów.

Beskid Śląski zyskuje na popularności

Beskid Śląski od kilku sezonów notuje wyraźny wzrost zainteresowania turystów. Region przyciąga nie tylko zimą, ale również wiosną, latem i jesienią. To właśnie całoroczna oferta sprawia, że wiele osób zaczyna traktować go jako alternatywę dla Zakopanego.

Na miejscu można znaleźć nowoczesne hotele, apartamenty, rozbudowaną bazę gastronomiczną i coraz lepszą infrastrukturę turystyczną. Dodatkowo region ten wciąż zachowuje spokojniejszy klimat niż najbardziej oblegane kurorty w Tatrach. Zdjęcia kultowych miejscowości - Wisły, Szczyrku oraz Ustronia - znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Szczyrk, Wisła i Ustroń przyciągają turystów

Coraz większą popularność zyskują Szczyrk, Wisła i Ustroń - miejscowości w Beskidzie Śląskim, które łączą górski klimat z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną i znacznie mniejszymi tłumami niż Zakopane. Szczyrk przyciąga głównie nowoczesnymi trasami narciarskimi i rowerowymi, Wisła oferuje spokojniejszy wypoczynek i atrakcje rodzinne, a Ustroń stawia na uzdrowiskowy charakter, wellness i aktywny relaks.

Beskid Śląski może być największym turystycznym wygranym najbliższych lat

Wszystko wskazuje na to, że popularność regionu będzie nadal rosła. Inwestycje w infrastrukturę, coraz bogatsza oferta turystyczna i łatwy dojazd sprawiają, że Beskid Śląski wyrasta na jednego z największych konkurentów Zakopanego. Mieliście okazję być na miejscu?