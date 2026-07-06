Wielka operacja służb zaplanowana jest we Wrocławiu na wtorek, 7 lipca. W trakcie prowadzonych robót ziemnych w rejonie ulicy Trzemeskiej odnaleziono groźny obiekt - bombę z czasów II wojny światowej. Prewencyjna ewakuacja osób mieszkających w pobliżu znaleziska jest niezbędna, aby wojskowi saperzy mogli bezpiecznie zabrać niewybuch.

Ewakuacja we Wrocławiu. Te ulice muszą zostać opuszczone przez mieszkańców

Zorganizowana akcja bezpośrednio dotknie obszar zamieszkiwany przez blisko 3000 osób. Odpowiednie służby zdążyły już uprzedzić wrocławian o konieczności wyjścia z domów. Ustalono strefę niebezpieczną w promieniu 300 metrów od punktu, gdzie spoczywa niewybuch. Całkowite opuszczenie terenu musi nastąpić najpóźniej we wtorek do godziny 8:30.

Działania ewakuacyjne obejmą następujące ulice:

Legnicką,

Braniborską,

Młodych Techników,

Inowrocławską,

Kruszwicką,

Szczepińską,

Dobrą,

Marchijską,

Ziemowita,

Trzemeską.

Niewybuch we Wrocławiu. Ważny apel służb miejskich do wrocławian

Urzędnicy z wrocławskiego magistratu mocno akcentują, że cała operacja ma na celu wyłącznie dbałość o życie i zdrowie ludzi. Najważniejszym elementem jest bezwzględne podporządkowanie się wytycznym wydawanym przez funkcjonariuszy pracujących na miejscu.

- Podjęcie niewybuchu przez patrol saperski wymaga wyznaczenia strefy ewakuacji i czasowego opuszczenia tego obszaru przez mieszkańców. To standardowa procedura stosowana w tego typu działaniach, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb oraz śledzenie oficjalnych komunikatów

- przekazał Bartłomiej Bajak, pełniący funkcję dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kluczowe wskazówki dla osób ewakuowanych:

udział w ewakuacji jest bezwzględnie obowiązkowy,

koniecznie trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości, telefon komórkowy oraz przyjmowane na stałe leki,

przed wyjściem należy upewnić się, że zamknięto okna i drzwi w mieszkaniu.

Ewakuacja we Wrocławiu. Transport i specjalny punkt zbiórki dla ludzi

Mieszkańcom nakazano kierować się do specjalnie przygotowanego miejsca zbiórki. Utworzono je w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 zlokalizowanej przy ul. Zachodniej 2. Z myślą o osobach wymagających podwózki, wrocławski magistrat zorganizował darmowe przejazdy pojazdami MPK. Będą one wyruszać z przystanku przy skrzyżowaniu Legnickiej i Młodych Techników, jadąc prosto do wyznaczonego punktu ewakuacji.

W strefie bezpośredniego zagrożenia funkcjonują również dwa przedszkola. Urzędnicy powiadomili rodziców podopiecznych z Przedszkola nr 99 o przeniesieniu dzieci do innej placówki oświatowej. Z kolei w Przedszkolu nr 41 trwa obecnie przerwa wakacyjna, co naturalnie rozwiązuje problem w tym miejscu.

Znalezisko we Wrocławiu. Utrudnienia drogowe i zamknięte ulice 7 lipca

Wtorkowy poranek przyniesie we Wrocławiu spore komplikacje w ruchu, o czym muszą pamiętać zwłaszcza zmotoryzowani. Okolica prowadzonych prac saperskich zostanie całkowicie odcięta. Utrudnienia dotyczą ulic: Legnickiej, Braniborskiej, Młodych Techników, Inowrocławskiej, Kruszwickiej, Szczepińskiej, Dobrej, Marchijskiej, Ziemowita oraz Trzemeskiej. Ruchem będą kierowali policjanci i służby porządkowe. Po zakończeniu akcji saperskiej wszystkie ograniczenia mają zostać jak najszybciej zniesione.

Gdzie dzwonić we Wrocławiu? Numer alarmowy dla ewakuowanych

Osoby mające wątpliwości bądź poszukujące dodatkowych wskazówek, mogą skonsultować się z Centrum Zarządzania Kryzysowego dzwoniąc pod numer telefonu: 71 770 22 22.