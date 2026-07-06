Nowe urządzenia w uzdrowisku sprawdzą każdego! Zbierają ważne dane

Nowoczesne liczniki w znany uzdrowisku

Popularny czeski kurort rozpoczął innowacyjny projekt. W lasach otaczających miasto Karlowe Wary zainstalowano specjalne urządzenia, których zadaniem jest monitorowanie ruchu turystycznego. Nowoczesne liczniki umieszczono w pięciu najbardziej uczęszczanych miejscach. Należą do nich okolice wieży widokowej Diana, wieży widokowej Goethego, altany Camera Obscura, zagrody dla zwierząt Svatý Linhart oraz punktu widokowego Jelení skok. Celem jest zgromadzenie danych, które ułatwią zarządzanie ruchem turystycznym i ochronę cennej przyrody.

Jak działa system monitorujący i co z prywatnością?

Wielu turystów może obawiać się o swoją prywatność w związku z nowymi urządzeniami. Władze kurortu jednak zapewniają, że nie ma powodów do niepokoju.

- W pięciu wybranych punktach na terenie lasów uzdrowiskowych w Karlowych Warach zainstalowano urządzenia monitorujące ruch odwiedzających. Pozwolą one lepiej zrozumieć sposób przemieszczania się ludzi po lesie - w tym liczbę osób i wybierane trasy - oraz to, jak zmieniają się wzorce odwiedzin w zależności od takich czynników, jak pora dnia, pora roku czy warunki pogodowe

- czytamy na oficjalnej stronie Lasów i Parków Uzdrowiskowych Karlowe Wary.

Technologia jest zaawansowana, ale nie narusza prywatności. Sprzęt potrafi odróżnić pieszych od rowerzystów i określić kierunek ich poruszania się. Piesi są rejestrowani przez czujniki termiczne, natomiast rowerzyści przez pętle indukcyjne umieszczone w podłożu.

- Liczniki nie rejestrują obrazu ani dźwięku, nie wykonują zdjęć, nie filmują ani nie gromadzą danych osobowych; służą wyłącznie do zbierania informacji o ruchu odwiedzających

- informuje strona Lasów i Parków Uzdrowiskowych Karlove Wary.

Najważniejszym celem projektu jest zrozumienie zachowań turystów na leśnych terenach rekreacyjnych. Dzięki zgromadzonym danym możliwe będzie lepsze planowanie prac konserwacyjnych oraz precyzyjna ocena obciążenia poszczególnych szlaków.

- Gromadzone przez nas dane pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie korzystają z lasów uzdrowiskowych. Informacje te umożliwią nam bardziej przemyślane planowanie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych, a także lepszą ocenę natężenia ruchu w poszczególnych miejscach przy planowaniu przyszłej infrastruktury

- stwierdza Stanislav Dvořák, dyrektor organizacji Spa Forests and Parks Karlovy Vary, cytowany przez llpkv.cz.

Międzynarodowa inicjatywa

Instalacja urządzeń pomiarowych jest częścią większego projektu „Green Balance: Zrównoważona turystyka w lasach podmiejskich”. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólnie z Czeskim Uniwersytetem Przyrodniczym w Pradze oraz szwajcarskimi partnerami, a jego celem jest rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska.

- Automatyczne liczniki pozwolą nam gromadzić długoterminowe i porównywalne dane na temat liczby odwiedzających - informacje kluczowe dla odpowiedzialnego zarządzania terenami leśnymi wykorzystywanymi do celów rekreacyjnych. We współpracy z organizacją zarządzającą lasami i parkami uzdrowiskowymi chcemy lepiej zrozumieć, jak pogodzić wykorzystanie rekreacyjne z ochroną walorów przyrodniczych tego obszaru

- zaznaczają Petra Palátová i Roman Dudík z CZU.

Realizacja projektu zaplanowana jest do jesieni 2028 roku. Zakończony sukcesem projekt może w przyszłości stanowić inspirację dla innych miejscowości turystycznych.