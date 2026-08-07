Remont jest konieczny. Wody Polskie podpisały umowę

Zbiornik w Mietkowie to bez wątpienia jeden z najważniejszych obiektów hydrotechnicznych w całym województwie dolnośląskim. Podczas katastrofalnych wezbrań we wrześniu 2024 roku akwen pracował na granicy wytrzymałości, gromadząc rekordowe ilości spływającej wody i chroniąc niżej położone miejscowości w dolinie Bystrzycy. Tuż po ustąpieniu fali powodziowej specjaliści przeprowadzili szczegółową, okresową kontrolę stanu technicznego tamy. Z ekspertyzy jasno wynikało, że chociaż budowla pozostaje bezpieczna, jej poszczególne elementy konstrukcyjne wymagają gruntownej modernizacji.

- Celem jest utrzymanie właściwego stanu technicznego zapory oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji zbiornika. Inwestycja wpisuje się w działania Wód Polskich na rzecz utrzymania infrastruktury hydrotechnicznej oraz wzmacniania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu

- informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Instytucja dodaje, że podjęto już kroki prewencyjne, aby zminimalizować ryzyko do czasu zakończenia prac. "Wody Polskie zleciły opracowanie zastępczej instrukcji gospodarowania wodą oraz zastępczej instrukcji eksploatacji i utrzymania zbiornika Mietków. Dokumenty te będą obowiązywać do czasu wykonania zaplanowanych robót remontowych i pozwolą na uporządkowanie zasad użytkowania obiektu w obecnych uwarunkowaniach technicznych."

Co dokładnie zostanie zrobione? Zakres prac jest ogromny

Inwestycja pochłonie niemałe pieniądze. Jak czytamy w komunikacie, "wartość podpisanej umowy wynosi blisko 5,7 mln zł, a zakończenie robót planowane jest do grudnia 2026 r.".

Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje kompleksową modernizację urządzeń zapory. W planach jest między innymi remont bloku zrzutowego, modernizacja zamknięć upustów dennych i przelewu powierzchniowego. Wykonawcy zajmą się zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowych elementów, wymienią uszczelnienia, a także zmodernizują układy hydrauliczne sterujące urządzeniami. Dodatkowo przewidziano odmulenie wlotów do upustów dennych i remont infrastruktury towarzyszącej, jak budynek techniczny czy bariery ochronne.

Nowoczesne sterowanie i większe bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych elementów remontu będzie wdrożenie nowoczesnych systemów sterowania. Jak podaje RZGW we Wrocławiu, nowe siłowniki, układy hydrauliczne oraz aparatura pomiarowa pozwolą na zdalne monitorowanie i obsługę urządzeń z budynku administracyjnego. To znacznie zwiększy niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania całego obiektu, który odgrywa kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej regionu.

A co z przyrodą?

Zalew Mietkowski to nie tylko ważny obiekt hydrotechniczny, ale także jedno z najważniejszych lęgowisk ptaków w tej części Polski, objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. W związku z tym harmonogram prac został starannie zaplanowany.

Jak zapewniają Wody Polskie, termin rozpoczęcia robót został ustalony tak, aby nie kolidował z okresem lęgowym ptactwa. Cały proces będzie przebiegał pod ścisłym nadzorem przyrodniczym.

"Dokumentacja zamówienia zobowiązuje wykonawcę do prowadzenia robót w sposób minimalizujący ich wpływ na środowisko naturalne, zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem oraz właściwego gospodarowania odpadami powstającymi podczas realizacji inwestycji"

- podkreślono w komunikacie.

Modernizacja ma zakończyć się do grudnia 2026 roku i stanowi kolejny etap działań mających utrzymać sprawność jednego z najważniejszych obiektów hydrotechnicznych na Dolnym Śląsku.