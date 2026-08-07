Dostawca jedzenia potrącił matkę z bliźniętami i uciekł. Rozpoznajesz go?

Zdarzenie miało miejsce pod koniec marca we Wrocławiu, ale do tej pory nie udało się namierzyć winnego. Śledczy z wrocławskiego Ołbina prowadzą intensywne poszukiwania i apelują do osób, które mogą rozpoznać rowerzystę nagranego przez kamery, o zgłaszanie się na policję.

- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin prowadzą czynności w sprawie potrącenia przez rowerzystę pieszej idącej z wózkiem, w której były trzymiesięczne dziewczynki. Do zdarzenia doszło 31 marca 2026 roku we Wrocławiu na ul. Dubois. Wizerunek osoby zarejestrowany przez kamerę wideo rejestratora może mieć bezpośredni związek ze zdarzeniem

- przekazała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Dostawca potrącił matkę na pasach we Wrocławiu. Jechał pod prąd

Według śledczych, incydent rozegrał się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Sprawca poruszał się ścieżką dla rowerów w przeciwnym kierunku, ignorując przepisy. Efektem jego nieostrożnej jazdy było wywrócenie wózka z małymi dziećmi. Co gorsza, dostawca po prostu odjechał, nie oferując żadnej formy wsparcia poszkodowanym.

- 31 marca br. ok. godz. 14.27 na ul. Dubois doszło potrącenia pieszej z wózkiem dziecięcym, w którym znajdowały się trzymiesięczne bliźnięta. Rowerzysta jechał nieprawidłowo od strony ul. Kurkowej w kierunku ul. Pomorskiej drogą rowerową (pod prąd). W wyniku niezachowania ostrożności potrącił prawidłowo przechodzącą pieszą z wózkiem przez wyznaczone przejście dla pieszych w wyniku czego wózek z dziećmi przewrócił się. Rowerzysta nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin w trakcie prowadzenia czynności wyjaśniających wykonali szereg czynności i ustaleń, w tym także operacyjnych, które dotychczas nie przyczyniły się do zatrzymania sprawcy tego czynu

- potwierdza asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Sprawca potrącenia we Wrocławiu poszukiwany. Zobacz rysopis

Policja upubliczniła wizerunek mężczyzny, który uciekł z miejsca wypadku. Z ustaleń wynika, że to obcokrajowiec wyróżniający się smukłą sylwetką. W momencie incydentu sprawca był ubrany w:

ciemną czapkę oraz kurtkę,

spodnie w ciemnym kolorze,

żółty, charakterystyczny plecak do przewożenia posiłków.

Policja z Ołbina szuka uciekiniera. Śledczy zapewniają pełną anonimowość

Funkcjonariusze proszą o pomoc i zgłaszanie wszelkich informacji przez osoby, które mogą wiedzieć, kim jest mężczyzna widoczny na nagraniach.

- W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin pod nr tel. : 47 87 140-36, 47 87 121 21 lub 47 87 143 06, bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość

- przypomina asp. szt. Anna Nicer.