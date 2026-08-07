Koszmar w taksówce. Pasażerka obudziła się na obrzeżach Wrocławia

To miał być zwykły przejazd taksówką z centrum Wrocławia. Kobieta zamówiła kurs w kierunku Leśnicy, ale w trakcie jazdy zasnęła. Przebudzenie przyniosło prawdziwy wstrząs, ponieważ samochód znajdował się pośród zarośli, z dala od ruchliwych ulic. Dodatkowo, tuż obok niej na tylnym siedzeniu przebywał kierowca pojazdu.

Asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdza, że sprawca bezwzględnie wykorzystał bezbronność pasażerki.

- Mężczyzna wykorzystał moment kiedy jego pasażerka zasnęła i wywiózł ją poza rejon miasta

- potwierdza przedstawicielka wrocławskiej policji.

Odważna ucieczka pasażerki taksówki

Początkowa reakcja przerażonej kobiety to był krzyk, ale bardzo szybko zdołała opanować emocje. Wykazując się sporym opanowaniem nakłoniła taksówkarza, żeby jednak zabrał ją pod ustalony adres. W momencie, gdy na horyzoncie pojawiły się znajome zabudowania, błyskawicznie podjęła decyzję o ucieczce.

- Kiedy kobieta zauważyła budynki i zorientowała się gdzie się znajduje uciekła z auta

- dodaje policjantka.

Zaraz po tym jak znalazła się w bezpiecznym miejscu, poinformowała o wszystkim policję.

Obywatel Kazachstanu w rękach wrocławskiej policji. Usłyszał zarzuty

Sprawa trafiła do kryminalnych z wrocławskiej Leśnicy. Pomimo że poszkodowana mogła podać jedynie informacje o pojeździe i samym sprawcy, to wystarczyło do rozpoczęcia skutecznych poszukiwań. Dzięki wytężonej pracy operacyjnej śledczy zdołali zidentyfikować kierowcę i namierzyć miejsce, w którym przebywał.

- Dzięki szczegółowej analizie zgromadzonych materiałów ustalili samochód, którym poruszał się podejrzany, jego tożsamość oraz miejsce pobytu

- zaznaczyła asp. szt. Anna Nicer.

- Funkcjonariusze pionu kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław-Leśnica zatrzymali 38-letniego obywatela Kazachstanu, podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec kobiety, którą przewoził pojazdem typu taxi

- wyjaśniła policjantka z wrocławskiej komendy.

Teraz o losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Zgodnie z kodeksem, za czyny o które jest podejrzewany, może spędzić za kratami do 8 lat.