Dramat w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie

Do krwawych wydarzeń doszło minionej nocy na Dolnym Śląsku. W jednym z mieszkań w Lubinie, przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie, doszło do strzelaniny. Okolice bloku zostały natychmiast obstawione przez funkcjonariuszy, a na miejsce zjechały się liczne jednostki ratunkowe.

Mieszkańcy słyszeli strzały w nocy

Informację jako pierwszy przekazał serwis radiowroclaw.pl. Jak wynika z relacji lokalnej społeczności, w środku nocy dało się słyszeć odgłosy do złudzenia przypominające użycie broni palnej. Niedługo potem pod budynkiem zaroiło się od radiowozów i ratowników. Z informacji pojawiających się w mediach wynika, że do tragedii doszło na czwartym piętrze budynku, a z życiem miało pożegnać się dwóch mężczyzn.

Służby na ten moment nie potwierdzają oficjalnie tych doniesień.

Dziennikarze Radia ESKA również skontaktowali się z policją, jednak usłyszeli jedynie, że prowadzone są czynności o charakterze kryminalnym. O szczegóły sprawy policjanci polecili pytać w Prokuraturze Rejonowej w Lubinie. Sprawa ma charakter rozwojowy i spodziewane są kolejne komunikaty w tej sprawie.

Po godz. 9 rano udało nam się dowiedzieć, że prokurator nie udzieli informacji przynajmniej do południa.