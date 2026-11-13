Polak pozwał niemiecką policję, bo sprawdziła mu bagażnik. Sąd wydał wyrok

Kontrola na granicy z Niemcami. Polak poszedł do sądu

Jak podaje portal focus.de, Sąd Administracyjny w Dreźnie zajął się dwiema połączonymi sprawami, które dotyczyły odpraw wjazdowych na granicach Niemiec z Polską oraz Czechami w Saksonii. Wśród osób składających skargę znalazł się obywatel Polski kwestionujący czynności niemieckiej policji federalnej.

Kierowca z Polski sprzeciwił się wylegitymowaniu oraz skontrolowaniu bagażnika w jego pojeździe. Mężczyzna doszedł do wniosku, że mundurowi złamali przysługujące mu prawa, dlatego zdecydował się na batalię przed wymiarem sprawiedliwości.

Wyrok sądu w Niemczech. Przeszukanie samochodu Polaka uznane za bezprawne

Z komunikatów sądu wynika, że obydwa wnioski uznano za w pełni zasadne do rozpatrzenia. Skład orzekający zauważył ponadto, że ze względu na realne ryzyko powtórzenia takich policyjnych kontroli w przyszłości, spór ten wymagał jednoznacznego rozstrzygnięcia prawnego.

Kluczowe okazało się jednak ostateczne rozstrzygnięcie merytoryczne. Sędziowie orzekli, że sprawdzenie tożsamości oraz rewizja bagażnika były działaniami bezprawnymi. Wszystkie koszty procesu musi teraz pokryć strona pozwana, czyli państwo niemieckie.

Kontrole graniczne w strefie Schengen budzą poważne wątpliwości prawne

Osoby wnoszące skargę podnosiły, że trwające całymi miesiącami odprawy na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej stoją w sprzeczności z głównymi założeniami swobodnego przepływu osób w strefie Schengen.

Chociaż unijne regulacje pozwalają na tymczasowe przywrócenie nadzoru na granicach, to takie kroki można podejmować tylko w wyjątkowych sytuacjach i w obliczu realnego niebezpieczeństwa. Według skarżących tłumaczenia niemieckiej policji federalnej nie uzasadniały tak rygorystycznych kroków. Zastrzeżenia wzbudziła także sama inspekcja bagażnika, którą zakwalifikowano jako regularne przeszukanie.

Niemieckie sądy podważają kontrole na granicach z sąsiednimi państwami

Reprezentujący powodów mecenas Christoph Tometten zauważył po wyroku, że już kolejne sądy administracyjne uznają tego typu kontrole graniczne za naruszenie prawa. W opinii adwokata władze w Berlinie powinny całkowicie wycofać się z prowadzenia takich działań na przejściach z sąsiednimi krajami.

W przeszłości analogiczne wyroki wydawały już sądy w Nadrenii-Palatynacie oraz w Bawarii, co stanowi dowód na to, że kwestia ta od dawna wywołuje spory w niemieckim sądownictwie.

Czy Polak otrzyma odszkodowanie za bezprawną kontrolę?

W tej chwili poszkodowany nie może liczyć na automatyczny przelew zadośćuczynienia. Przedmiotem postępowania była bowiem skarga mająca na celu jedynie ustalenie bezprawności działań administracji. W praktyce wyrok stanowi więc tylko oficjalne potwierdzenie, że funkcjonariusze złamali przepisy podczas konkretnej interwencji.

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zaznaczają, że taka decyzja sądu nie skutkuje od razu wypłatą odszkodowania. Bardzo możliwe, że cała sprawa znajdzie swój finał w kolejnej instancji, ponieważ sędziowie dali zielone światło na złożenie apelacji do Saksońskiego Wyższego Sądu Administracyjnego. Na ten moment nie opublikowano jeszcze pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia.

Sonda Czy kontrole na granicy z Niemcami powinny być zniesione? Tak! One tylko utrudniają normalne funkcjonowanie Nie! Trzeba pilnować granic przed uchodźcami Jest mi to zupełnie obojętne