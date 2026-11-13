Idealny dzień na spacer we Wrocławiu. Takiej jakości powietrza dawno nie było

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Jakość powietrza we Wrocławiu jest dzisiaj bardzo dobra. Jesienna aura z umiarkowanym podmuchem wiatru sprzyja ciągłemu rozpraszaniu ewentualnych zanieczyszczeń z domowych pieców i rur wydechowych samochodów. Dym oraz drobne cząsteczki brudu nie gromadzą się przy ziemi, co sprawia, że nad miastem odetchnąć można pełną piersią. To wspaniałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców – bez przeszkód można zaplanować długi spacer z dziećmi, rowerową przejażdżkę wzdłuż Odry czy dokładne wywietrzenie wszystkich pomieszczeń w domu.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć podawane pomiary, warto znać oficjalne polskie normy bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³ (czyli mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), natomiast dla drobin PM2.5 bezpieczny roczny limit ustalono na poziomie 20 µg/m³.

Oto jak przedstawiają się dzisiejsze pomiary ze stacji wrocławskiego monitoringu:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (odczyt z godziny 10:00): stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 12.8 µg/m³, co stanowi niespełna 64% dopuszczalnej normy rocznej (i zaledwie 25,6% dobowego punktu odniesienia). Ogólny indeks jakości powietrza oraz wskaźnik pyłu PM10 określono tu jako bardzo dobry.

(odczyt z godziny 10:00): stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 12.8 µg/m³, co stanowi niespełna 64% dopuszczalnej normy rocznej (i zaledwie 25,6% dobowego punktu odniesienia). Ogólny indeks jakości powietrza oraz wskaźnik pyłu PM10 określono tu jako bardzo dobry. Wrocław, Al. Wiśniowa (odczyt z godziny 10:10): indeks ogólny oraz jakość powietrza pod kątem pyłu PM2.5 oceniono jako dobry, a dla pyłu PM10 – jako bardzo dobry (na tej stacji mierzono parametry bez podawania cząstkowych wartości liczbowych w bieżącym komunikacie).

Dzisiejsze odczyty wyraźnie pokazują, że stężenia zanieczyszczeń mieszczą się w bezpiecznych granicach i są dalekie od poziomów alarmowych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza z zanieczyszczeniami, takimi jak dym z kominów i spaliny samochodowe. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu mogą wnikać głęboko do płuc oraz krwiobiegu, podrażniając układ oddechowy i serce. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening, intensywny spacer lub dłuższą zabawę z dziećmi na zewnątrz, zwłaszcza w chłodne i bezwietrzne dni.