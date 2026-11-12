Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce po remoncie. Tak wygląda dziś

Najstarszy czynny dworzec kolejowy w Polsce po remoncie

Mowa o dworcu kolejowym w Oławie na Dolnym Śląsku. To najstarszy czynny dworzec kolejowy w Polsce. Polskie Koleje Państwowe poinformowały 10 listopada 2026 r. o zakończeniu jego modernizacji. Prace rozpoczęły się około półtora roku wcześniej, a więc dokładnie 184 lata po położeniu kamienia węgielnego pod budynek.

Celem inwestycji było dostosowanie zabytkowego obiektu do współczesnych potrzeb podróżnych. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z jego historycznego wyglądu. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską, dlatego wszystkie prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków.

Odnowiono elewację, zachowując charakterystyczne detale architektoniczne i większość stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na fasadzie od strony miasta pojawiły się również zegar i neon z napisem „OŁAWA”.

Remont najstarszego dworca kosztował ponad 18 mln zł

Przebudowa dworca kolejowego w Oławie kosztowała 18,1 mln zł brutto. Inwestycję zrealizowały Polskie Koleje Państwowe S.A. przy dofinansowaniu z budżetu państwa. Za projekt i prace budowlane odpowiadała firma Global Budownictwo z Częstochowy.

Jak przypominają PKP, kamień węgielny pod budynek położono 6 czerwca 1841 roku. Dworzec oddano do użytku 21 maja 1842 roku. Powstał w stylu neorenesansowym, charakterystycznym dla wczesnego okresu rozwoju budownictwa kolejowego.

W kolejnych dziesięcioleciach obiekt rozbudowywano. Pod koniec lat 50. XIX wieku dobudowano pawilon drugiej poczekalni, a w 1884 roku powstała krótka wiata peronowa. Prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku została ona przedłużona na całą długość dworca.

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Dworzec zyskał nowoczesne udogodnienia

Podczas modernizacji odnowiono nie tylko wygląd zabytkowego budynku, ale również dostosowano go do współczesnych potrzeb podróżnych. We wschodniej części przywrócono historyczne wejście, za którym znajdują się poczekalnia i toalety. Szczególną uwagę zwraca odkryty podczas prac pierwotny drewniany strop ze sztukateriami i polichromiami oraz fragment oryginalnej posadzki. Dworzec wyposażono także w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. ścieżki prowadzące i oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Modernizacja dworca w Oławie to doskonały przykład tego, jak łączymy dbałość o dziedzictwo z nowoczesnymi standardami obsługi podróżnych. Cieszę się, że najstarszy czynny dworzec na ziemiach polskich oddajemy do użytku po remoncie w czasie obchodów 100-lecia PKP i 200-lecia kolei na świecie. Obiekt w Oławie to następny po Oleśnicy zmodernizowany dworzec w woj. dolnośląskim, który w tym roku udostępniliśmy pasażerom. A kolejne inwestycje są już w toku – rozpoczęły się prace projektowe dotyczące przebudowy dworca w Kudowie-Zdroju, trwają także przygotowania do podpisania umowy z firmą, która przygotuje projekt przebudowy dworca w Lubaniu Śląskim – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.