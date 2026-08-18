Pojazdy wszech czasów i klimat PRL-u! Ekipa ESKA Summer City wpadła do Oławy

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-18 19:13

Wakacyjna trasa ESKA Summer City dotarła do Oławy, gdzie czekała na nas prawdziwa motoryzacyjna uczta w Muzeum Wena! Od najstarszego auta w Polsce po klimat PRL-u - to była niezapomniana wizyta. A to nie koniec! Poznajcie kolejne przystanki naszej letniej akcji.

ESKA Summer City odwiedziła Muzeum WENA w Oławie

Wakacyjna trasa ESKA Summer City prowadzi nas do najbardziej interesujących miejsc na Dolnym Śląsku. Tym razem nasza ekipa zawitała do Muzeum Motoryzacji WENA w Oławie, które od lat uchodzi za jeden z najciekawszych obiektów tego typu w regionie.

- Dzisiaj nasza ekipa Eska Summer City odwiedziła Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Czekała na nas prawdziwa podróż w czasie - od kultowych klasyków po wyjątkowe motoryzacyjne perełki! Sprawdźcie, jak się bawiliśmy

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Muzeum Wena w Oławie - motoryzacyjna podróż w czasie

Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie to obowiązkowy punkt na mapie każdego fana czterech (i dwóch) kółek. Za tą niezwykłą kolekcją stoi pasja Tomasza Jurczaka, który już w latach 90. XX wieku zaczął gromadzić pierwsze pojazdy. Wśród eksponatów można znaleźć prawdziwe unikaty, takie jak Daimler z 1895 roku, będący najstarszym zarejestrowanym samochodem w Polsce, czy zjawiskowy Bentley MK VI, którego wyprodukowano zaledwie szesnaście sztuk w tej wersji.

Hitem, który przyciąga tłumy, jest wystawa "Życie w PRL-u". Można tam zobaczyć kiosk Ruchu i stację CPN, a nawet usiąść w barze, gdzie "niemiłe" panie Grażynka i Danka serwują sałatkę jarzynową i śledzia. Próba zapłacenia kartą kończy się oczywiście zdegustowanym spojrzeniem! Nie zabrakło też ikon polskiej motoryzacji - Poloneza i Fiata 125p w różnych wersjach. Z kolei na antresoli czeka królestwo jednośladów: ponad 100 motocykli i motorowerów, a wśród nich odrestaurowana MZ ETZ 250, bogata kolekcja Simsonów oraz zabytkowe skutery Lambretta.

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ESKA Summer City nie zwalnia tempa! Gdzie się zobaczymy?

ESKA Summer City to coroczna akcja, podczas której nasze patrole odwiedzają najlepsze miejscówki w kraju, by bawić się z Wami przy dźwiękach Hitów na Czasie. To szansa na zgarnięcie wyjątkowych gadżetów i wzięcie udziału w konkursach. Pomarańczowy patrol jedzie dalej przez Dolny Śląsk! Gdzie spotkacie nas w najbliższym czasie?

Oto lista najbliższych przystanków:

  • 20.08 - VIVA
  • 21.08 - Aquapark Wrocław
  • 22.08 - Kopalnia Złoty Stok
  • 23.08 - OSIR Środa Śląska, Kobierzyce, dożynki

ESKA Summer City 2026 - bądź na bieżąco!

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Pojazdy wszech czasów i klimat PRL-u! Ekipa ESKA Summer City wpadła do Oławy
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Eska Summer City 2026
ESKA Summer City
Oława