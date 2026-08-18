ESKA Summer City odwiedziła Muzeum WENA w Oławie

Wakacyjna trasa ESKA Summer City prowadzi nas do najbardziej interesujących miejsc na Dolnym Śląsku. Tym razem nasza ekipa zawitała do Muzeum Motoryzacji WENA w Oławie, które od lat uchodzi za jeden z najciekawszych obiektów tego typu w regionie.

- Dzisiaj nasza ekipa Eska Summer City odwiedziła Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Czekała na nas prawdziwa podróż w czasie - od kultowych klasyków po wyjątkowe motoryzacyjne perełki! Sprawdźcie, jak się bawiliśmy

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Muzeum Wena w Oławie - motoryzacyjna podróż w czasie

Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie to obowiązkowy punkt na mapie każdego fana czterech (i dwóch) kółek. Za tą niezwykłą kolekcją stoi pasja Tomasza Jurczaka, który już w latach 90. XX wieku zaczął gromadzić pierwsze pojazdy. Wśród eksponatów można znaleźć prawdziwe unikaty, takie jak Daimler z 1895 roku, będący najstarszym zarejestrowanym samochodem w Polsce, czy zjawiskowy Bentley MK VI, którego wyprodukowano zaledwie szesnaście sztuk w tej wersji.

Hitem, który przyciąga tłumy, jest wystawa "Życie w PRL-u". Można tam zobaczyć kiosk Ruchu i stację CPN, a nawet usiąść w barze, gdzie "niemiłe" panie Grażynka i Danka serwują sałatkę jarzynową i śledzia. Próba zapłacenia kartą kończy się oczywiście zdegustowanym spojrzeniem! Nie zabrakło też ikon polskiej motoryzacji - Poloneza i Fiata 125p w różnych wersjach. Z kolei na antresoli czeka królestwo jednośladów: ponad 100 motocykli i motorowerów, a wśród nich odrestaurowana MZ ETZ 250, bogata kolekcja Simsonów oraz zabytkowe skutery Lambretta.

ESKA Summer City nie zwalnia tempa! Gdzie się zobaczymy?

ESKA Summer City to coroczna akcja, podczas której nasze patrole odwiedzają najlepsze miejscówki w kraju, by bawić się z Wami przy dźwiękach Hitów na Czasie. To szansa na zgarnięcie wyjątkowych gadżetów i wzięcie udziału w konkursach. Pomarańczowy patrol jedzie dalej przez Dolny Śląsk! Gdzie spotkacie nas w najbliższym czasie?

Oto lista najbliższych przystanków:

20.08 - VIVA

21.08 - Aquapark Wrocław

22.08 - Kopalnia Złoty Stok

23.08 - OSIR Środa Śląska, Kobierzyce, dożynki

ESKA Summer City 2026 - bądź na bieżąco!

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