Pogoda na weekend we Wrocławiu 10-12 kwietnia. Z każdym dniem będzie coraz cieplej

Natalia Musiał
2026-04-09 8:33

Mieszkańcy Wrocławia w weekend 10-12 kwietnia nie muszą obawiać się deszczu. Pogoda zapowiada się stabilnie, choć niebo pozostanie w większości zachmurzone. Kluczową zmianą będzie jednak stopniowy wzrost temperatury, z najcieplejszą niedzielą, kiedy termometry wskażą do 13 stopni Celsjusza.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Duży rynek wyłożony brukowanymi kostkami rozciąga się w kierunku grupy wysokich, wielopiętrowych budynków w stylu europejskim, o pomarańczowo-czerwonych dachach, zajmujących lewą i środkową część tła. Budynki są w odcieniach czerwieni i beżu, z detalami architektonicznymi i spiczastymi wieżyczkami. Kilka osób w casualowych ubraniach spaceruje po rynku, rzucając długie cienie w kierunku prawej strony zdjęcia, podczas gdy po prawej stronie kadru widoczne są nagie drzewa, a słońce świeci intensywnie przez ich gałęzie, tworząc efekt rozbłysku. Niebo jest częściowo zachmurzone, z wyraźnie widocznymi smugami kondensacyjnymi odrzutowców, a po prawej stronie w oddali stoją kolejne budynki z jasnymi elewacjami.

Pogoda we Wrocławiu w weekend 10-12 kwietnia

Nadchodzący weekend we Wrocławiu upłynie pod znakiem stabilnej, choć pochmurnej aury. Przez wszystkie trzy dni nie prognozuje się opadów deszczu. Najważniejszą informacją jest jednak systematyczny wzrost temperatury, który sprawi, że niedziela okaże się najcieplejszym dniem weekendu.

Początek weekendu z przymrozkiem

Piątek, 10 kwietnia, przywita mieszkańców Wrocławia chłodem, zwłaszcza w nocy. Temperatura może spaść wtedy do około -1 stopnia Celsjusza. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie 10 stopni. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a towarzyszyć mu będzie wiatr wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota: nieco cieplej i spokojniej

Sobota przyniesie delikatne ocieplenie. Noc będzie już znacznie cieplejsza, z temperaturą na poziomie około 3 stopni. W najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się blisko 12°C. Tego dnia osłabnie również wiatr, którego prędkość spadnie do około 2 m/s. Podobnie jak w piątek, niebo pozostanie całkowicie pokryte chmurami.

Najcieplejszy dzień weekendu w niedzielę

Kulminacja ocieplenia nastąpi w niedzielę, 12 kwietnia. To będzie najcieplejszy dzień weekendu we Wrocławiu, z temperaturą sięgającą w ciągu dnia około 13 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą w okolicach 2°C. Wiatr ponownie przybierze na sile, wracając do prędkości około 3 m/s. Aura pozostanie pochmurna, bez szans na przejaśnienia.

Weekend we Wrocławiu. Jak spędzić czas?

Brak deszczu i stopniowo rosnąca temperatura zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. To dobra pogoda na dłuższy spacer po miejskich parkach i terenach zielonych, zwłaszcza w cieplejszą niedzielę. Chociaż niebo będzie zachmurzone, stabilne warunki pozwolą na spokojne spędzenie czasu poza domem, na przykład przy kawie w ogródku kawiarnianym czy na rowerowej przejażdżce wzdłuż rzeki.

Dane pogodowe: OpenWeather

Polecany artykuł:

