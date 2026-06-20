Piorun uderzył w 38-letnią kobietę! Doszło do nagłego zatrzymania krążenia

Piorun w Jakuszycach. 38-latka walczyła o życie. Cudem uniknęła tragedii!

W Jakuszycach piorun uderzył w 38-letnią kobietę. Poszkodowana natychmiast straciła przytomność, doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Na szczęście, jak podają służby ratunkowe, na miejscu szybko znaleźli się ludzie, którzy bez wahania przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Ich błyskawiczna reakcja okazała się kluczowa.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a także interweniował Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) Karkonosze. Kobieta została przetransportowana do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

- U poszkodowanej kobiety doszło do NZK, trafiła ona do Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszej diagnostyki w stanie stabilnym. Dziękujemy za wsparcie ze strony świadków oraz GOPR Karkonosze, bez Was nie udałoby się uratować poszkodowanej kobiety! - przekazało pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze.

Cała Polska zagrożona burzami. Alerty pogodowe IMGW

Dramat w Jakuszycach to tylko jeden z przykładów skutków potężnych burz, które nawiedziły Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał w sobotę szereg ostrzeżeń, alarmując mieszkańców o nadchodzących zagrożeniach. Alerty II stopnia przed burzami objęły aż 12 województw, a w czterech regionach, w tym w południowej części Dolnego Śląska, wprowadzono ostrzeżenia III stopnia, co oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Prognozy IMGW są niepokojące: przewidywane są bardzo silne opady deszczu, które mogą osiągnąć od 30 do nawet 55 mm, a lokalnie, zwłaszcza w obszarach objętych alertem III stopnia, nawet do 70 mm. Do tego dochodzą porywy wiatru, które mogą dochodzić do 115 km/godz., a punktowo nawet do 120 km/godz. Nie można wykluczyć również opadów gradu, które mogą spowodować znaczne straty materialne

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