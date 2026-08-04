ESKA Summer City 2026 w stolicy polskiego złota

Za nami kolejny, niezwykle gorący przystanek wakacyjnej trasy ESKA Summer City! W minioną niedzielę nasza pomarańczowa ekipa zawitała do Złotoryi, by wspólnie z Wami poczuć niesamowite emocje. Okazja była wyjątkowa, ponieważ towarzyszyliśmy uczestnikom Mistrzostw Europy w Płukaniu Złota. Sportowa rywalizacja i pasja połączyły ludzi z różnych części kontynentu. Tego dnia ulicami miasta przeszedł także barwny, złotoryjski korowód, w którym oczywiście nie mogło zabraknąć naszej ekipy!

Strefa chilloutu i najlepsze gadżety

Każdy przystanek ESKA Summer City to okazja do spotkania i wspólnej zabawy. W Złotoryi nasza specjalna strefa chillout czekała na Was na górnej plaży złotoryjskiego zalewu, tuż obok strefy grillowej. To tam przy dźwiękach Hitów na Czasie mogliście wziąć udział w konkursach i zgarnąć wyjątkowe gadżety, które rozdawały nasze hostessy. Cieszymy się, że tak chętnie nas odwiedzaliście!

Ekipa ESKA Summer City podsumowuje!

Atmosfera była naprawdę gorąca, a energia, którą nam przekazaliście, na długo pozostanie w naszej pamięci. Tak wydarzenie podsumowuje ekipa ESKA Summer City:

- Miasto Złotoryja - stolica polskiego złota na chwilę zamieniła się w centrum europejskich emocji! Razem z ekipą Eska Summer City byliśmy na Mistrzostwach Europy w Płukaniu Złota, gdzie nie brakowało sportowej rywalizacji, niesamowitych emocji i świetnej atmosfery. To wydarzenie, które łączy pasję, tradycję oraz ludzi z różnych zakątków Europy w jednym miejscu. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i fantastyczną energię! Do zobaczenia

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

To nie koniec wakacyjnych emocji! Gdzie jeszcze będziemy?

Letnia trasa trwa w najlepsze, a nasza ekipa już szykuje się do kolejnych wyjazdów. Przed nami kolejne spotkania, podczas których nie zabraknie najlepszej muzyki, konkursów i wakacyjnej atmosfery. Sprawdźcie, gdzie na Dolnym Śląsku pojawimy się w najbliższych dniach:

6.08 - VIVA, HotSpot

7.08 - Aquapark Wrocław, Złotoryja

8.08 - Rafting Bardo, Złotoryja

9.08 - Bike Maraton, Obiszów koło Głogowa, Złotoryja

Jak być na bieżąco z ESKA Summer City?

Chcecie wiedzieć, gdzie dokładnie nas szukać? Nic prostszego! Koniecznie zaglądajcie na profil ESKA Wrocław News na Facebooku. To tam publikujemy wszystkie zapowiedzi, relacje z naszych przystanków i informacje o atrakcjach, które dla Was przygotowaliśmy.

Bądźcie z nami, śledźcie nasze media społecznościowe i do zobaczenia na trasie ESKA Summer City 2026.