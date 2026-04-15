Pięć kul przeszyło ciało 26-latka. Jeden strzał Borysa B. okazał się śmiertelny

Adrian Teliszewski
2026-04-15 18:18

W Bystrzycy Kłodzkiej 26-letni mężczyzna zginął od strzałów z broni palnej. Według wstępnych ustaleń, ofiara została trafiona aż pięcioma pociskami, z czego jeden okazał się śmiertelny. W związku ze sprawą zatrzymano Borysa B., instruktora strzelectwa, który legalnie posiadał broń. Twierdzi on, że działa w ramach obrony koniecznej.

Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej
  • 26-latek zginął w Bystrzycy Kłodzkiej od pięciu strzałów, z których jeden był śmiertelny.
  • Zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór, kiedy trzech pijanych mężczyzn zaczepiało przechodniów.
  • Borys B., instruktor strzelectwa posiadający broń legalnie, śmiertelnie postrzelił 26-latka po strzale ostrzegawczym, twierdząc, że działał w obronie koniecznej. Borys B. został aresztowany na 2 miesiące i grozi mu dożywocie.

Dramatyczne okoliczności strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej

Zdarzenie, które doprowadziło do śmierci 26-latka, miało miejsce w miniony piątek (10 kwietnia) wieczorem w Bystrzycy Kłodzkiej. Trzech mężczyzn, będących pod wpływem alkoholu, zaczepiało przechodniów na jednym z osiedli. Sytuacja eskalowała, gdy doszło do konfrontacji z Borysem B., instruktorem strzelectwa, który legalnie posiadał broń. W pewnym momencie Borys B. miał oddać strzał ostrzegawczy, a następnie śmiertelnie postrzelił jednego z napastników. Wstępne wyniki sekcji zwłok 26-latka wskazują, że mężczyzna został trafiony pięcioma pociskami, a jeden z nich okazał się być bezpośrednią przyczyną zgonu

- Dwie rany dotyczyły kończyn dolnych, dwie rany okolicy brzucha i podbrzusza, jedna rana w okolicy klatki piersiowej. Ta ostatnia rana byłą śmiertelna z uwagi na przecięcie jednej z tętnic. Też jedna z ran brzucha była raną zagrażającą życiu - przekazał Radiu ESKA prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.  

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, postawiła Borysowi B. zarzut zabójstwa. Decyzją sądu, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy.

Polecany artykuł:

Policyjna obława we Wrocławiu! Napadli na furgonetkę z gotówką, funkcjonariusze…

Obrona konieczna czy zabójstwo? Legalność użycia broni palnej

Kluczowym aspektem tej sprawy jest kwestia obrony koniecznej. Borys B., który jest instruktorem strzelectwa i posiadał broń legalnie, utrzymuje, że działał w samoobronie, odpierając atak agresywnych mężczyzn. Prawo polskie, zgodnie z art. 25 kodeksu karnego, dopuszcza użycie siły w obronie koniecznej, jeśli jest ona proporcjonalna do zagrożenia i ma na celu odparcie bezprawnego zamachu na dobro chronione prawem. Jednakże, granice obrony koniecznej są często przedmiotem skomplikowanych analiz sądowych, zwłaszcza gdy dochodzi do użycia broni palnej, co skutkuje śmiercią napastnika.

