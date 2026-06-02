Pęknięta rura w Jeleniej Górze zalała ulice Wolności i Marcinkowskiego

We wtorek doszło do niezwykle poważnej awarii miejskiej sieci wodociągowej, która sparaliżowała funkcjonowanie Jeleniej Góry. Główna rura pękła dokładnie w rejonie zbiegu ulic Wolności i Marcinkowskiego, co natychmiast wywołało chaos. Duże ilości wody pod dużym ciśnieniem wybiły na powierzchnię, błyskawicznie zalewając pobliskie chodniki, szlaki komunikacyjne oraz place postojowe dla aut.

Rozlewisko bardzo szybko objęło znaczną część dzielnicy, paraliżując lokalny ruch drogowy i pieszy. Woda sięgnęła wielu pojazdów pozostawionych na parkingach, które niespodziewanie znalazły się w samym centrum zalanej strefy. Zaskoczeni całą sytuacją mieszkańcy od rana alarmowali o niekontrolowanym wycieku oraz potężnych trudnościach z dojazdem do pracy w tym rejonie aglomeracji.

Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano jednostki strażaków oraz specjalistyczne brygady przedsiębiorstwa wodociągowego. Ratownicy skupili się na odizolowaniu strefy zagrożenia i zagwarantowaniu bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, blokując dostęp do rozlewiska.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 5.27. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, łącznie 17 strażaków.Po przybyciu na miejsce zastaliśmy zalaną drogę oraz część osiedla mieszkaniowego. Przyczyną zdarzenia była pęknięta magistrala wodna. Woda dostała się również do rozdzielni elektrycznej. Strażacy zabezpieczyli jeden z budynków mieszkalnych przy użyciu worków z piaskiem. Nasze działania miały głównie charakter zabezpieczający, łącznie trwały około półtorej godziny – przekazał st. kpt. Krzysztof Zakrzewski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Skutki awarii w Jeleniej Górze. Problemy z wodą, gazem i prądem

Nagłe uszkodzenie magistrali mocno zaburzyło codzienne działanie infrastruktury na terenie miasta. W wielu dzielnicach Jeleniej Góry odnotowano całkowity zanik ciśnienia w kranach, a dodatkowo część gospodarstw domowych straciła dostęp do prądu i gazu. Miejscowi zgłaszali, że brak dostaw wody pitnej dotknął nawet osiedla znacznie oddalone od miejsca wycieku, w tym między innymi kwartały w pobliżu ulicy Transportowej.

Odpowiedzialne za infrastrukturę brygady techniczne przekazały informacje o wstępnym opanowaniu wycieku i prowizorycznym zabezpieczeniu pęknięcia. Pomimo tych działań specjalistyczne prace ziemne cały czas trwają, a kompleksowe usunięcie usterki zajmie jeszcze sporo czasu. W związku z tym władze przestrzegają obywateli przed kolejnymi możliwymi przerwami w dostarczaniu najważniejszych mediów oraz długotrwałymi komplikacjami drogowymi.

Najgorzej sytuacja komunikacyjna wygląda w rejonie skrzyżowania ulic Wolności oraz Marcinkowskiego, gdzie ruch jest najbardziej utrudniony. Zmotoryzowani proszeni są o zachowanie maksymalnej czujności i omijanie tego fragmentu miasta za pomocą dróg alternatywnych.

Mundurowi oraz pracownicy wodociągów nieustannie apelują do przechodniów i kierujących o bezwzględne podporządkowanie się komendom wydawanym na miejscu. Szczególnie ważne jest zachowanie rozwagi w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac naprawczych. Ekipy ratunkowe na bieżąco analizują sytuację i kontynuują działania mające na celu pełne przywrócenie sprawności uszkodzonego rurociągu miejskiego.