Dramat na piątym piętrze w Oławie

W minioną sobotę, 14 marca, tuż przed godziną 16:50, dolnośląskie służby otrzymały dramatyczne wezwanie. Przy ulicy Bolesława Chrobrego w Oławie rozegrały się przerażające sceny. Mundurowi natychmiast ruszyli pod wskazany adres, ponieważ każda mijająca sekunda mogła zadecydować o ludzkim życiu. Okazało się, że na wysokości piątego piętra siedział czternastoletni chłopiec, a sytuacja wymagała błyskawicznych i bezbłędnych decyzji.

„- Zgłoszenie dotyczyło młodego chłopca, który miał siedzieć na oknie i płakać” - informuje asp. szt. Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Po przybyciu patrolu pod wskazany budynek, mundurowi zobaczyli przerażający obraz. Nastolatek tkwił na zewnętrznym parapecie mieszkania zlokalizowanego na piątej kondygnacji.

„- Małoletni znajdował się w pozycji wskazującej na gotowość do skoku - z nogami przewieszonymi na zewnątrz i głową skierowaną w dół” - przekazuje policjantka.

Oławska policja w akcji ratunkowej

Czas płynął nieubłaganie, a funkcjonariusze musieli wykazać się natychmiastowym refleksem. Jeden z mundurowych podjął próbę werbalnego kontaktu z nastolatkiem, starając się za wszelką cenę odwrócić jego uwagę od najgorszego zamiaru. Zrównoważony ton głosu oraz umiejętne prowadzenie dialogu dały jego partnerce z patrolu bezcenne sekundy na działanie. Kobieta szybko pokonała klatkę schodową, by dostać się do mieszkania na najwyższym piętrze.

„- Wykorzystując moment, w którym chłopak był skupiony na rozmowie prowadzonej z policjantem znajdującym się na zewnątrz, funkcjonariuszka szybko oceniła sytuację i podjęła zdecydowane działanie. W odpowiednim momencie chwyciła 14-latka i z pełną determinacją wciągnęła go do wnętrza budynku, ratując go przed skokiem” - informuje asp.szt. Wioletta Polerowicz, rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Pomoc psychologiczna dla nastolatka

Kiedy bezpośrednie niebezpieczeństwo zostało całkowicie zażegnane, policjanci natychmiast otoczyli uratowanego chłopca niezbędną opieką, dbając o jego komfort w tych trudnych chwilach. Próbowali zminimalizować ogromny stres towarzyszący całemu wydarzeniu i zapewnić mu fundamentalne poczucie bezpieczeństwa.

„- Policjanci zaopiekowali się nim, starając się go uspokoić i zapewnić wsparcie do czasu przyjazdu jego rodziny” - przekazuje policja.

Mundurowi zaznaczają, że pomyślny finał tej niezwykle trudnej akcji ratunkowej był możliwy wyłącznie dzięki zgraniu całego zespołu patrolowego.

„Ta interwencja pokazuje, jak ogromne znaczenie mają profesjonalizm, opanowanie i empatia policjantów. Dzięki szybkiej reakcji i wzorowej współpracy funkcjonariuszy udało się zapobiec tragedii i uratować życie nastolatka” - dodaje rzecznik oławskiej policji.

Świadek zapobiegł tragedii w Oławie

Przedstawiciele oławskiej komendy wyraźnie zaznaczają, że kluczowa okazała się postawa anonimowego przechodnia. To właśnie natychmiastowa reakcja i wykręcenie numeru alarmowego pozwoliły mundurowym dotrzeć na miejsce na czas, zanim doszło do nieodwracalnego dramatu.

„Dziękujemy również osobie, która nie pozostała obojętna i natychmiast powiadomiła służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To pokazuje, jak ważna jest reakcja świadków - jeden telefon może uratować czyjeś życie” - podkreśla policjantka.

Gdzie dzwonić w przypadku kryzysu?

Policjanci apelują, by w sytuacjach skrajnego obciążenia psychicznego szukać profesjonalnego oparcia w otoczeniu. Rozwiązanie nawet najbardziej zawiłych problemów życiowych staje się możliwe, jeśli w porę zaufamy darmowym specjalistom. Poniżej znajduje się oficjalny wykaz bezpłatnych i całodobowych numerów ratunkowych dostępnych dla każdego obywatela:

112 - główny kontakt w przypadku bezpośredniego narażenia życia lub zdrowia,

116 111 - specjalistyczna linia wsparcia dedykowana najmłodszym oraz młodzieży (dostępna 24 godziny na dobę),

800 70 2222 - całodobowa pomoc dla obywateli doświadczających załamania nerwowego,

800 100 100 - darmowe konsultacje dla opiekunów i grona pedagogicznego w kwestiach bezpieczeństwa dzieci.