W poniedziałek 16 marca rano na drodze ekspresowej S3 rozegrały się dramatyczne sceny. Pasażerowie busa przeżyli chwile grozy, gdy ich pojazd wypadł z trasy w okolicach zjazdu na Jawor i Strzegom.

Bus uderzył w bariery na S3 i wylądował na boku

Początkowe ustalenia wskazują, że osobowy bus, którym podróżowało pięć osób, z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn opuścił pas ruchu. Pojazd z ogromną siłą wjechał w bariery energochłonne, co doprowadziło do jego przewrócenia się na bok i zablokowania fragmentu trasy.

- Po przyjeździe na miejsce służb ratowniczych okazało się, że samochód typu osobowy bus, w którym podróżowało pięć osób uderzył w bariery energochłonne, po czym przewrócił się na bok

- przekazał kpt. Krzysztof Napierała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Szybka akcja strażaków na trasie S3

Pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się legniccy strażacy, którzy akurat przejeżdżali tym odcinkiem S3. Błyskawicznie zabezpieczyli oni rejon wypadku i pomogli poszkodowanym w opuszczeniu przewróconego pojazdu.

- Na miejsce zdarzenia jako pierwsi najechali funkcjonariusze JRG 2 Legnica jadący drogą S3, którzy zabezpieczyli teren działań, wezwali służby ratownicze oraz pomogli podróżującym opuścić przewrócony pojazd. Następnie jaworscy strażacy przejęli działania, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a następnie przekazali je przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego z Jawora

- zrelacjonował rzecznik.

Utrudnienia na S3 i badanie przyczyn wypadku

Dwie osoby ucierpiały w tym zdarzeniu i zostały natychmiast przekazane pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego.

- W wyniku uszkodzenia pojazdu doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych, dlatego też strażacy wykonali sorpcję substancji znajdujących się na jezdni

- uzupełnił strażak.

W akcji ratunkowej uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej z Jawora, pogotowie oraz policja, której funkcjonariusze zajmą się teraz szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności i przyczyn tego porannego wypadku na ekspresówce.