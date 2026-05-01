To najwyższy wodospad w Sudetach. Woda spada tu aż trzema kaskadami

Trzy kaskady i ponad 27 metrów wysokości

Wodospad Kamieńczyka, bowiem to o nim mowa, spada z imponującej wysokości 27 metrów, tworząc trzy malownicze kaskady. Każda z nich ma inny charakter, dzięki czemu całość wygląda niezwykle widowiskowo. Woda przeciska się przez wąski Wąwóz Kamieńczyka, którego pionowe, skalne ściany sięgają nawet 25 metrów wysokości. To właśnie to połączenie wysokości, układu kaskad i surowego otoczenia sprawia, że wodospad uchodzi za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda, fotografie znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje sie pod galerią.

Wodospad Kamieńczyka

5

Perła Karkonoszy tuż obok Szklarskiej Poręby

Wodospad znajduje się zaledwie kilka kilometrów od centrum Szklarskiej Poręby, co czyni go łatwo dostępną atrakcją zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i bardziej doświadczonych turystów. Dojście nie jest szczególnie wymagające, a dobrze przygotowana infrastruktura turystyczna ułatwia zwiedzanie. Na miejscu znajduje się platforma widokowa, z której można podziwiać wodospad z bezpiecznej odległości. Co ważne, osoby, które jednak zdecydują się na zejście do wąwozu muszą wypożyczyć kask.

Choć wodospad zachwyca przez cały rok, największe wrażenie robi wiosną, gdy topnieją śniegi, oraz po intensywnych opadach deszczu. Zimą natomiast tworzą się tu lodowe formacje, które przyciągają miłośników fotografii.

Tu kręcono ikoniczne sceny polskiego kina

Co ciekawe, nie każdy wie, że Wodospad Kamieńczyka zagrał w filmie. To właśnie tutaj kręcono sceny do popularnej produkcji "Opowieści z Narnii: Książę Kaspian". Surowy, niemal baśniowy krajobraz doskonale oddał klimat filmowego świata.

