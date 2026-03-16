Uroczystości pogrzebowe Magdaleny Majtyki na wrocławskim Grabiszynie

Rodzina oraz przyjaciele tragicznie zmarłej Magdaleny Majtyki szykują się do ceremonii pogrzebowej. Piotr Bartos, będący mężem zmarłej artystki, już w minionym tygodniu przekazał oficjalne informacje dotyczące pochówku. Ostatnie pożegnanie zaplanowano na wtorek 17 marca o godzinie 12:00 w kaplicy wrocławskiego Cmentarza Komunalnego Grabiszyn. W swoich mediach społecznościowych wdowiec zamieścił niezwykle osobisty wpis skierowany do ukochanej kobiety.

"Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o Tobie nie zapomnę, zawsze będę kochał."

Magdalena Majtyka w pamięci teatrów i fundacji artystycznych

Nagłe odejście znanej aktorki wywołało głęboki wstrząs w branży kulturalnej. W przestrzeni internetowej hołd zmarłej oddały placówki, z którymi Magdalena Majtyka współpracowała podczas swojej kariery.

- Z ogromnym bólem przyjęłam wiadomość o śmierci Magdy. Wspaniała artystka brała udział w tournée Ocelot Foundation. Była częścią naszej artystycznej rodziny. Brakuje słów wobec tej tragedii. Z całego serca składam wyrazy współczucia jej córeczce oraz wszystkim bliskim. Madziu… śnij z Bogdanem Zajacem ten kosmiczny „Dreams”

Powyższy komunikat pojawił się na profilu Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, regularnie współpracującej z artystką. Zbliżone w wymowie oświadczenie udostępnili przedstawiciele Teatru Kombinat, przypominając wyjątkowy charakter zmarłej:

"Twoje odejście wciąż nie mieści się nam ani w głowach, ani w sercach. Są pożegnania, na które nigdy nie jest się gotowym. Będziemy tęsknić, już tęsknimy - za Twoim ciepłem, entuzjazmem i serdecznością, za dyplomacją, za nutką szaleństwa w Twoim oku i za uśmiechem pełnym wdzięku. (...) Nie wiemy co się wydarzyło i dlaczego, ale wiemy, że Twój głos narratorki pozostanie z nami i choć w taki symboliczny sposób będziesz z nami na zawsze. Mamy nadzieję, że tam gdzie jesteś teraz tańczysz beztrosko i śpiewasz najpiękniejsze piosenki. Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia."

Przyjaciele opisują charakter zmarłej artystki

Losy tragicznie zmarłej tancerki ukazał niedawny reportaż magazynu „Uwaga!” telewizji TVN. Przed kamerami wystąpiły bliskie znajome ze środowiska aktorskiego. Swoimi osobistymi wspomnieniami podzieliła się Monika Dawidziuk, z wielkimi emocjami opisując usposobienie przyjaciółki:

"Ona była petardą. To był człowiek orkiestra. Prostą duszą. Ona miała taką prostą duszę, a w tym światku, w tym właśnie medialnym światku, tych wszystkich masek i różnych zachowań. Ona po prostu była tak skrajnie prawdziwa i tak jeden do jednego, co w sercu, to na języku, że to po prostu rozwalało na łopatki."

Wywiadu dla dziennika „Gazeta Wyborcza” udzieliła też Beata Śliwińska. W swojej wypowiedzi kobieta zwróciła szczególną uwagę na niesamowite zawodowe oddanie oraz niezwykłą energię zmarłej koleżanki:

"Wnosiła dużo słońca i światła w naszą codzienność, była takim super promyczkiem. Niesamowicie pozytywna, zawsze uśmiechnięta, nigdy na nic nie narzekała, a przy tym miała ogrom pomysłów i zarażała nimi wszystkich wokół. Była niesamowicie zaangażowana w swoją pracę i wszystko robiła na sto procent."

- czytamy na łamach wrocławskiego wydania „GW”.

Internauci opłakują aktorkę. Hołd dla Magdaleny Majtyki

Informacja o zgonie cenionej artystki dogłębnie poruszyła użytkowników sieci oraz miłośników jej twórczości. Pod doniesieniami o tragedii zaroiło się od szczerych komentarzy z wyrazami wsparcia i smutku:

"Magda była dobrą duszą, ogromny smutek."

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdy. Uczyłyśmy się razem w liceum, gdzie jej urok i życzliwość zapadły w pamięć. Proszę przyjąć wyrazy szczerego współczucia."

Magdalena Majtyka spełniała się na wielu płaszczyznach, profesjonalnie zajmując się aktorstwem, tańcem, kaskaderką i choreografią. Telewizyjna publiczność doskonale kojarzy jej występy z popularnych seriali, takich jak „Na Wspólnej”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe”, „Komisarz Alex” czy bijącego rekordy popularności „1670”. Artystka wystąpiła ponadto w pełnometrażowych filmach „Kler”, „Światło nocy” i „Pan Samochodzik i Templariusze”, a przez lata aktywnie budowała kulturalną tożsamość stolicy Dolnego Śląska.