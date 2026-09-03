Ofiary miały nie więcej niż 10 lat. Nastolatek podejrzany o przestępstwa seksualne

Ujęcie mężczyzny to efekt działań wrocławskich policjantów. Nastolatek usłyszał zarzuty związane z przestępstwami o charakterze seksualnym wymierzonymi w dzieci. Sprawa ma bardzo wrażliwy charakter.

Działania wrocławskiej policji. 19-latek za kratkami

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że sprawa wymagała zaawansowanych działań operacyjnych. To one pozwoliły wytypować i zatrzymać 19-letniego podejrzanego.

- Intensywna praca policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 19-letniego mężczyzny podejrzanego o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące

- poinformowała podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej Komendy Miejskiej Policji.

Zatrzymany pod Wrocławiem 19-latek miał czystą kartotekę

Zidentyfikowanie sprawcy stanowiło nie lada wyzwanie. Młody mężczyzna nie mieszka w samym Wrocławiu, a dodatkowo nie figurował wcześniej w policyjnych rejestrach karnych. Mimo tych trudności kryminalnym udało się ustalić jego tożsamość i miejsce pobytu.

Podejrzany o czyny wobec dzieci 19-latek złożył zeznania

Dowody zgromadzone przez śledczych pozwoliły na sformułowanie poważnych zarzutów. Służby podkreślają, że ofiarami są dziewczynki, które nie ukończyły jeszcze dziesięciu lat.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z art. 200 § 1 Kodeksu karnego, dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia

- przekazała funkcjonariuszka. Jak się okazuje, podejrzany nie próbował ukrywać prawdy.

- Pokrzywdzonymi są małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. 19-latek podczas wykonywanych czynności przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące

- uściśla podkomisarz Aleksandra Freus.

Co grozi 19-latkowi zatrzymanemu przez wrocławską policję?

Młody mężczyzna musi liczyć się z bardzo surowymi konsekwencjami swoich czynów. Za kratkami może spędzić nawet kilkanaście lat. Czynności śledcze wciąż trwają.

- Za przestępstwo określone w art. 200 § 1 Kodeksu karnego sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna, a policjanci nadal wykonują czynności procesowe zmierzające do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń

- relacjonuje policjantka. Mając na uwadze dobro małoletnich ofiar oraz delikatny charakter dochodzenia, służby nie podają do publicznej wiadomości dodatkowych informacji na ten temat.