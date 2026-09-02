Uniwersytet Wrocławski z trzecią turą rekrutacji. Na tych kierunkach nadal są wolne miejsca

Uniwersytet Wrocławski nadal rekrutuje. Lista kierunków jest długa

Uniwersytet Wrocławski prowadzi dodatkową rekrutację na rok akademicki 2026/2027. Jak podkreśla uczelnia, z oferty mogą skorzystać zarówno osoby, którym wcześniej nie udało się dostać na wybrany kierunek, jak i kandydaci, którzy dopiero podjęli decyzję o rozpoczęciu studiów. Na liście dostępnych kierunków są zarówno kierunki humanistyczne i społeczne, jak i przyrodnicze, ścisłe oraz techniczne.

Na tych kierunkach są jeszcze wolne miejsca

Jeśli myślisz nad studiami na Uniwersytecie Wrocławskim, wolne miejsca znajdziesz na ponad 20 kierunkach. Szczegółowa lista znajduje się w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

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Uniwersytet Wrocławski z trzecią turą rekrutacji. Są wolne miejsca [LISTA]

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Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ma ponad 300-letnią historię. Jego początki sięgają 1702 roku, kiedy cesarz Leopold I założył we Wrocławiu Akademię Leopoldyńską. Ważnym momentem był rok 1945, gdy po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto organizację polskiej uczelni, w czym dużą rolę odegrali naukowcy przybyli ze Lwowa. Pierwszy wykład w powojennym Uniwersytecie Wrocławskim odbył się 15 listopada 1945 roku. Dziś jest to jedna z najbardziej znanych uczelni publicznych w Polsce.

Nie tylko Wrocław. Dodatkowa rekrutacja trwa

Co ciekawe, dodatkowa rekrutacja na studia trwa na wielu polskich uczelniach. Pisaliśmy już m.in. o naborze na Uniwersytecie Jagiellońskim - Druga tura rekrutacji na UJ. Na tych kierunkach są wolne miejsca oraz na Uniwersytecie Gdańskim - Uniwersytet Gdański ogłasza drugą turę naboru. Zobacz, gdzie wciąż są wolne miejsca. Jeśli więc zastanawiacie się, czy nie jest za późno - nie jest! Powodzenia!