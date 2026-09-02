Uniwersytet Wrocławski z trzecią turą rekrutacji. Na tych kierunkach nadal są wolne miejsca

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-02 15:45

Nie dostałeś się na wymarzone studia albo dopiero teraz zdecydowałeś, co chcesz robić po maturze? To jeszcze nie koniec rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczelnia prowadzi dodatkowy nabór na kierunki, na których pozostały wolne miejsca. Co ciekawe, jest to już trzecia rekrutacja.

Uniwersytet Wrocławski nadal rekrutuje. Lista kierunków jest długa

Uniwersytet Wrocławski prowadzi dodatkową rekrutację na rok akademicki 2026/2027. Jak podkreśla uczelnia, z oferty mogą skorzystać zarówno osoby, którym wcześniej nie udało się dostać na wybrany kierunek, jak i kandydaci, którzy dopiero podjęli decyzję o rozpoczęciu studiów. Na liście dostępnych kierunków są zarówno kierunki humanistyczne i społeczne, jak i przyrodnicze, ścisłe oraz techniczne.

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Na tych kierunkach są jeszcze wolne miejsca

Jeśli myślisz nad studiami na Uniwersytecie Wrocławskim, wolne miejsca znajdziesz na ponad 20 kierunkach. Szczegółowa lista znajduje się w galerii zdjęć poniżej, zachęcamy do sprawdzenia!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Uniwersytet Wrocławski z trzecią turą rekrutacji. Są wolne miejsca [LISTA]

Uniwersytet Wrocławski z trzecią turą rekrutacji
Galeria zdjęć 12

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski ma ponad 300-letnią historię. Jego początki sięgają 1702 roku, kiedy cesarz Leopold I założył we Wrocławiu Akademię Leopoldyńską. Ważnym momentem był rok 1945, gdy po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęto organizację polskiej uczelni, w czym dużą rolę odegrali naukowcy przybyli ze Lwowa. Pierwszy wykład w powojennym Uniwersytecie Wrocławskim odbył się 15 listopada 1945 roku. Dziś jest to jedna z najbardziej znanych uczelni publicznych w Polsce.

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Nie tylko Wrocław. Dodatkowa rekrutacja trwa

Co ciekawe, dodatkowa rekrutacja na studia trwa na wielu polskich uczelniach. Pisaliśmy już m.in. o naborze na Uniwersytecie Jagiellońskim - Druga tura rekrutacji na UJ. Na tych kierunkach są wolne miejsca oraz na Uniwersytecie Gdańskim - Uniwersytet Gdański ogłasza drugą turę naboru. Zobacz, gdzie wciąż są wolne miejsca. Jeśli więc zastanawiacie się, czy nie jest za późno - nie jest! Powodzenia!

QUIZ. Studia w czasach PRL. Egzaminy były wtedy trudniejsze!
Pytanie 1 z 12
1. W czasach PRL-u podczas rekrutacji na studia znaczenie miało m.in.:
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