Jesienne zakupy w rymach! Wygraj 300 zł na zakupy w Marino

Nie trzeba być poetą, żeby zawalczyć o nagrodę. Wystarczy odrobina kreatywności, jesienny klimat i pomysł na krótką rymowankę. Konkurs organizowany przez C.H. Marino Wrocław i Radio ESKA potrwa od 9 do 22 października.
Jesienne zakupy, ale z rymem!
Zadanie konkursowe jest proste. Uczestnicy muszą stworzyć krótką, kreatywną rymowankę na temat swoich jesiennych zakupów.
Pytanie konkursowe brzmi:
„Napisz krótką, kreatywną rymowankę (max. 4 wersy) o tym, jak robisz jesienne zakupy!”
Może być zabawnie, z przymrużeniem oka albo bardzo jesiennie. Ciepły sweter, nowe buty, parasol, jesienne dodatki, a może spontaniczne zakupy, które poprawiają humor w chłodny dzień? Liczy się przede wszystkim kreatywność, pomysł i lekkie podejście do tematu.
Szczegóły konkursu, zasady oraz możliwość zgłoszenia znajdziecie na stronie wroclawskajesien.eska.pl!
Do wygrania voucher o wartości 300 zł!
Na autora zwycięskiej rymowanki czeka voucher zakupowy o wartości 300 zł. To świetna okazja, by jesienią sprawić sobie coś nowego albo znaleźć praktyczne rzeczy na chłodniejsze miesiące.
C.H. Marino – zakupy i coś więcej
C.H. Marino znajduje się przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu, w północnej części miasta. Centrum oferuje szeroki wybór sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych. Można tu zrobić codzienne zakupy, znaleźć coś dla siebie, przygotować się do wyjątkowej okazji czy spotkać się z bliskimi.
Historia C.H. Marino sięga 1993 roku, kiedy obiekt rozpoczął działalność jako hurtownia odzieży. Po kolejnych zmianach i modernizacjach centrum zostało ponownie otwarte po przebudowie w 2008 roku. Dziś łączy funkcje handlowe, usługowe i gastronomiczne.
W C.H. Marino działają m.in. sklepy z modą i obuwiem, artykułami sportowymi, kosmetykami oraz wyposażeniem domu. Na miejscu znajduje się również strefa gastronomiczna.
📍C.H. Marino Wrocław
ul. Paprotna 7
51-117 Wrocław
⌚Godziny otwarcia:
poniedziałek–sobota: 9:00–21:00
niedziele handlowe: 10:00–20:00