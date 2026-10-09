Jesienne zakupy w rymach! Wygraj 300 zł na zakupy w Marino

Nie trzeba być poetą, żeby zawalczyć o nagrodę. Wystarczy odrobina kreatywności, jesienny klimat i pomysł na krótką rymowankę. Konkurs organizowany przez C.H. Marino Wrocław i Radio ESKA potrwa od 9 do 22 października.

Jesienne zakupy, ale z rymem!

Zadanie konkursowe jest proste. Uczestnicy muszą stworzyć krótką, kreatywną rymowankę na temat swoich jesiennych zakupów.

Pytanie konkursowe brzmi:

„Napisz krótką, kreatywną rymowankę (max. 4 wersy) o tym, jak robisz jesienne zakupy!”

Może być zabawnie, z przymrużeniem oka albo bardzo jesiennie. Ciepły sweter, nowe buty, parasol, jesienne dodatki, a może spontaniczne zakupy, które poprawiają humor w chłodny dzień? Liczy się przede wszystkim kreatywność, pomysł i lekkie podejście do tematu.

Szczegóły konkursu, zasady oraz możliwość zgłoszenia znajdziecie na stronie wroclawskajesien.eska.pl!

Do wygrania voucher o wartości 300 zł!

Na autora zwycięskiej rymowanki czeka voucher zakupowy o wartości 300 zł. To świetna okazja, by jesienią sprawić sobie coś nowego albo znaleźć praktyczne rzeczy na chłodniejsze miesiące.

C.H. Marino – zakupy i coś więcej

C.H. Marino znajduje się przy ul. Paprotnej 7 we Wrocławiu, w północnej części miasta. Centrum oferuje szeroki wybór sklepów, punktów usługowych i gastronomicznych. Można tu zrobić codzienne zakupy, znaleźć coś dla siebie, przygotować się do wyjątkowej okazji czy spotkać się z bliskimi.

Historia C.H. Marino sięga 1993 roku, kiedy obiekt rozpoczął działalność jako hurtownia odzieży. Po kolejnych zmianach i modernizacjach centrum zostało ponownie otwarte po przebudowie w 2008 roku. Dziś łączy funkcje handlowe, usługowe i gastronomiczne.

W C.H. Marino działają m.in. sklepy z modą i obuwiem, artykułami sportowymi, kosmetykami oraz wyposażeniem domu. Na miejscu znajduje się również strefa gastronomiczna.

📍C.H. Marino Wrocław

ul. Paprotna 7

51-117 Wrocław

⌚Godziny otwarcia:

poniedziałek–sobota: 9:00–21:00

niedziele handlowe: 10:00–20:00