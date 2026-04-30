Ostatni ślad 28-letniego Jędrzeja Ganabisińskiego. Żółty szlak i Schronisko pod Łabskim Szczytem

Początkowo wiadomo było tylko tyle, że Jędrzej Ganabisiński dotarł do Szklarskiej Poręby. Dzięki nowym sygnałom od bliskich udało się zrekonstruować szczegółowy przebieg jego trasy z poniedziałku, 20 kwietnia.

- W poniedziałek 20.04 zaginął mój brat, Jędrzej. W Szklarskiej Porębie wybrał się w góry, około 17:20 na żółty szlak na Łabski Szczyt. Około 19:00 przechodził obok schroniska Pod Łabskim Szczytem i zmierzał na Łabską Boudę

- poinformowała siostra poszukiwanego. Ze zgromadzonych danych wynika, że Jędrzej wieczorem przebywał na wysokości przekraczającej 1100 m n.p.m. Informacja, że o 19:00 kierował się ku czeskiej stronie pasma, w kierunku Łabskiej Boudy, jest niezwykle istotna dla ratowników oraz turystów obecnych wtedy na szlakach.

Wygląd i cechy charakterystyczne zaginionego

Jędrzej Ganabisiński mierzy ok. 183 cm, ma niebieskie oczy i zakłada prostokątne okulary. Wyróżnia się jasną cerą oraz ciemnoblond włosami. W dniu, w którym ślad po nim zaginął, miał na sobie elementy garderoby, które mogą znacząco ułatwić poszukiwania.

charakterystyczne czerwone buty górskie,

ciemnoszary plecak z napisem „Nokia”,

ciemną kurtkę i granatową bluzę.

Bliscy opublikowali kadry z kamer monitoringu oraz zdjęcia odzieży, którą miał na sobie 28-latek.

Siostra Jędrzeja Ganabisińskiego apeluje do turystów: „Bądźcie uważni na szlaku”

Siostra poszukiwanego skierowała dramatyczny apel do wszystkich, którzy w czasie nadchodzącej majówki planują wyjście w Karkonosze. Prosi o wzmożoną uwagę i baczne przyglądanie się napotykanym wędrowcom.

- Proszę bądźcie uważni na szlaku. Jeśli wydaje Wam się, że idąc szlakiem mijacie go zapiszcie czas i miejsce, podejdźcie, zapytajcie, bądź zróbcie zdjęcie. Wiem, że to może być niezręczne, by komuś robić zdjęcia, ale to bardzo ułatwia poszukiwania i weryfikację takiego zgłoszenia. Jeśli widzieliście się lub mijaliście w schronisku, na szlaku, w komunikacji, na chodniku - proszę dajcie znać. Jeśli mieliście okazję porozmawiać - również, a nawet tym bardziej: proszę, odezwijcie się. Każda informacja ma znaczenie

- brzmi komunikat siostry 28-latka.

Jak można pomóc w poszukiwaniach programisty z Wrocławia? Każdy sygnał ma znaczenie

Każdy detal, nawet wydający się bez znaczenia, może przyczynić się do odnalezienia zaginionego wrocławianina. Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje o losach Jędrzeja proszone są o bezzwłoczny kontakt z odpowiednimi służbami lub rodziną.

- Można się kontaktować bezpośrednio ze mną (facebook/messenger), mój nr telefonu: 662 582 002 lub kontakt z nr 112. Można także wysłać maila na adres: [email protected]

- dodaje siostra zaginionego mężczyzny. Bliscy apelują także o maksymalne nagłośnienie poszukiwań w internecie.

- Jeśli możecie - proszę, udostępnijcie. To pomoże dotrzeć do jak największej liczby osób. Przed nami majówka, dużo osób będzie w górach... Za wszystko z góry dziękuję.