"Nigdy o tobie nie zapomnę". Mąż Magdaleny Majtyki podał datę jej pogrzebu

Jak poinformował mąż Magdaleny Majtyki za pośrednictwem mediów społecznościowych, jej ostatnie pożegnanie odbędzie się we wtorek, 17 marca. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00 w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu.

"Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę kochał" - dodał Piotr Bartos.

Tragiczna śmierć aktorki Magdaleny Majtyki

Dramat rodziny artystki rozpoczął się 4 marca, kiedy Magdalena Majtyka przepadła bez wieści. O poranku aktorka wyszła z mieszkania, a bliscy po raz ostatni rozmawiali z nią w godzinach popołudniowych. Majtyka poinformowała ich wtedy, że zmierza do Sulimowa. Logowania jej telefonu początkowo potwierdzały obecność w tamtym rejonie, jednak później sytuacja znacznie się skomplikowała. Gdy żona nie wróciła na noc, zmartwiony mąż zdecydował się zaalarmować służby.

7 marca przedstawiciele Dolnośląskiej Policji wydali komunikat, w którym przekazali, że 5 marca przed południem dotarła do nich informacja o samochodzie stojącym przy leśnej drodze. Zabezpieczony na miejscu Opel Corsa posiadał uszkodzenia (według medialnych doniesień powstałe po uderzeniu w drzewo). Auto było zamknięte i nie blokowało przejazdu, więc patrolowcy sporządzili dokumentację i przekazali ją dyżurnemu jednostki. Wtedy funkcjonariusze mieli nie wiedzieć jeszcze o zaginięciu aktorki - wieść ta trafiła do nich przed godz. 14:00.

"Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu" - poinformowali policjanci. Ostatecznie ciało aktorki odnaleziono 6 marca niedaleko samochodu. Wyjaśnieniem okoliczności jej śmierci zajmuje się prokuratura.

