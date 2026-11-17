Jak donosi „Gazeta Wyborcza”, w sobotę, 14 listopada, na terenie warszawskiego aresztu śledczego na Służewcu doszło do śmierci Macieja B., znanego jako „Bochen”. Mężczyzna przez wiele lat stanowił jedną z najważniejszych figur w strukturach przestępczych na Dolnym Śląsku.

Śmierć Macieja B. ps. „Bochen” w areszcie. Służba Więzienna o przyczynach

Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że około godziny 20:00 osadzony nagle poczuł się znacznie gorzej i stracił przytomność. Do celi wezwano ratowników medycznych, ale przeprowadzona akcja reanimacyjna zakończyła się niepowodzeniem. Lekarz potwierdził śmierć więźnia dwie godziny po zasłabnięciu.

Wstępne ustalenia Służby Więziennej wykluczają, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Dziennikarze „Gazety Wyborczej”, opierając się na relacjach funkcjonariuszy, wskazują na jednoznaczną ocenę całego zdarzenia przez służby. „Zgon naturalny - słyszymy od funkcjonariuszy” - przytacza wypowiedzi swoich rozmówców „Gazeta Wyborcza”.

Gangster zmarł w czasie, gdy powoli zbliżał się termin umożliwiający mu starania o wcześniejsze wyjście na wolność. Według wyliczeń mógłby ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie w 2029 roku.

Za co siedział Maciej B. ps. „Bochen”? Brutalne zabójstwo ochroniarza w saunie

W warszawskiej jednostce Maciej B. odsiadywał surową karę 25 lat więzienia. Wyrok ten zapadł w sprawie okrutnego morderstwa z maja 2013 roku w Krzyżanowicach pod Wrocławiem. Znajdujący się pod silnym działaniem alkoholu i substancji psychotropowych gangster rzucił się wtedy z nożem na swojego byłego ochroniarza.

Do krwawego ataku doszło w przydomowej saunie, gdzie sprawca zadał swojej ofierze przeszło dwadzieścia uderzeń. Podczas procesu oskarżony próbował przekonać sąd, że działał w obronie własnej, jednak sędzia nie dał wiary tym tłumaczeniom i skazał go na ćwierć wieku za kratami.

Maciej B. ps. „Bochen” był małym świadkiem koronnym

Zmarły przestępca zapisał się w kronikach kryminalnych nie tylko przez własną brutalność, ale również dzięki późniejszemu paktowi z organami ścigania. W przeszłości został tzw. małym świadkiem koronnym i swoimi zeznaniami obciążył kompanów z dolnośląskich gangów.

Informacja o zgonie „Bochena” wywołała duże emocje wśród funkcjonariuszy zwalczających od lat zorganizowaną przestępczość w tym regionie. Rozmawiający z „Gazetą Wyborczą” policjanci nie kryją, że śmierć gangstera definitywnie zamyka pewien historyczny etap. „Koniec epoki - kwituje oficer dolnośląskiej policji” - informuje „Gazeta Wyborcza”.

Zbliżone opinie można usłyszeć także wśród prokuratorów, którzy zajmowali się oskarżaniem przedstawicieli wrocławskiego podziemia kryminalnego. „W prokuraturze też mówią, że koniec epoki” - przekazuje kolejne źródło dziennikarzy „Gazety Wyborczej”. Wraz ze śmiercią Macieja B. przepadła wiedza o licznych zbrodniach, które do dzisiaj pozostają niewyjaśnione.