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Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu
Jakość powietrza we Wrocławiu jest dzisiaj dobra, co ucieszy wszystkich planujących spacery oraz aktywność na zewnątrz. Jesienna pogoda ze słabym deszczem i powiewami wiatru skutecznie rozwiewa dym z domowych pieców oraz spaliny z samochodowych rur wydechowych. Zanieczyszczenia nie gromadzą się przy ziemi pod niewidzialną pokrywką ciepłego powietrza, dzięki czemu w całym mieście oddycha się swobodnie.
Pomiary ze wrocławskich stacji potwierdzają bardzo dobrą sytuację. Zarówno na stacji przy Wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego, jak i przy Alei Wiśniowej ogólny wskaźnik czystości utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Drobne różnice w odczytach pokazują, że w rejonie Nadodrza poziom cząsteczek brudu jest minimalny, a na południu miasta lekko wyższy, lecz nadal w pełni przyjazny zdrowiu.
Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?
Aby ocenić stan powietrza, porównujemy odczyty z oficjalnymi normami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Dobowy poziom dopuszczalny dla większego pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobnieszego pyłu PM2.5 GIOŚ ustala roczny poziom dopuszczalny na poziomie 20 µg/m³ (dla lepszego punktu odniesienia WHO zaleca dobowy limit PM2.5 w wysokości 15 µg/m³).
Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane z wrocławskich stacji pomiarowych opublikowane o godzinie 09:10 w dniu 17 listopada:
- Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (pomiar z godz. 09:10, odczyt pyłu z godz. 09:00): stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 11.8 µg/m³, co mieści się z bezpiecznym zapasem w normach WHO. Indeks zarówno dla PM10, jak i PM2.5 określono jako bardzo dobry.
- Wrocław, Al. Wiśniowa (pomiar z godz. 09:10): indeks dla pyłu PM10 oceniono jako bardzo dobry, natomiast dla PM2.5 jako dobry (na tej stacji brak surowego odczytu liczbowego pyłów).
Stężenia drobin pyłowych w stolicy Dolnego Śląska nie przekraczają bezpiecznych limitów i utrzymują się na poziomach nie stwarzających ryzyka dla zdrowia.
Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?
Smog to trująca mgła, która powstaje z połączenia dymu z domowych kominów, spalin z samochodów oraz wilgotnego powietrza. Drobne cząstki brudu mogą wnikać do dróg oddechowych, wywołując podrażnienia i kaszel. Gdy wiatr rozwiewa zanieczyszczenia, powietrze pozostaje czyste i bezpieczne. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj lokalny indeks jakości powietrza przed wyjściem na intensywny trening lub długi spacer, zwłaszcza jeśli w Twoim domu są dzieci, osoby starsze lub zmagające się z chorobami serca i płuc.