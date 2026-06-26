Letni sezon nad wodą w województwie dolnośląskim rozpoczął się już w pełni. Zestawiliśmy szczegółowy wykaz czynnych obiektów, kategoryzując je na te położone w granicach Wrocławia, jak i te usytuowane w bliższych oraz dalszych zakątkach regionu. Sprawdźcie, które akweny warto odwiedzić w najbliższych dniach.

Gdzie nad wodę we Wrocławiu w upalne dni? Tu czuwają ratownicy

Główny ośrodek województwa oficjalnie zainaugurował już działalność rekreacyjną nad wodą. W trakcie nadchodzących, niezwykle gorących dni, mieszkańcy Wrocławia mają do dyspozycji cztery w pełni bezpieczne i popularne strefy relaksu.

Kąpielisko Glinianki (ul. Kosmonautów 1) – obiekt funkcjonuje każdego dnia, a sezon rozpoczął się tam 1 czerwca. To standardowy punkt na mapie miasta z kompletnym zapleczem, do którego łatwo można dojechać tramwajem.

(ul. Kosmonautów 1) – obiekt funkcjonuje każdego dnia, a sezon rozpoczął się tam 1 czerwca. To standardowy punkt na mapie miasta z kompletnym zapleczem, do którego łatwo można dojechać tramwajem. Kąpielisko Morskie Oko (ul. Chopina 27) – czynne każdego dnia, podobnie jak Glinianki, od pierwszego dnia czerwca. Znany i bardzo oblegany basen w centrum aglomeracji, oferujący świetną infrastrukturę.

(ul. Chopina 27) – czynne każdego dnia, podobnie jak Glinianki, od pierwszego dnia czerwca. Znany i bardzo oblegany basen w centrum aglomeracji, oferujący świetną infrastrukturę. Kąpielisko Oporów (ul. Harcerska 25) – miejsce otwarte dla odwiedzających od piątku, 26 czerwca. Punktualne rozpoczęcie pracy ratowników perfekcyjnie zgrało się z weekendowymi rekordami ciepła.

(ul. Harcerska 25) – miejsce otwarte dla odwiedzających od piątku, 26 czerwca. Punktualne rozpoczęcie pracy ratowników perfekcyjnie zgrało się z weekendowymi rekordami ciepła. Kąpielisko Królewiecka (ul. Narzędziowa) – w tym miejscu miłośnicy pływania mogą spędzać czas od piątku, 26 czerwca.

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Gdzie uciec przed słońcem poza miastem? Kąpieliska pod Wrocławiem i na Dolnym Śląsku

Dla osób preferujących wyjazd poza zalaną słońcem metropolię, region dolnośląski oferuje bardzo szeroki wachlarz możliwości. Duża część okolicznych oraz regionalnych akwenów wodnych decyduje się na udostępnienie plaż wraz z nadzorem ratowniczym właśnie 27 czerwca.

Kąpielisko Błękitna Laguna (Siechnice, ul. Sportowa 10) – dostępne dla plażowiczów od 1 czerwca. To niezwykle popularna lokalizacja tuż obok stolicy regionu, kusząca piaszczystym brzegiem i łatwym dojazdem.

(Siechnice, ul. Sportowa 10) – dostępne dla plażowiczów od 1 czerwca. To niezwykle popularna lokalizacja tuż obok stolicy regionu, kusząca piaszczystym brzegiem i łatwym dojazdem. Kąpielisko Pierwszy Staw Jelczański (Jelcz-Laskowice) – funkcjonuje od soboty, 27 czerwca. Otwarcie nastąpiło w idealnym momencie, tuż przed zapowiadaną przez synoptyków falą gorąca.

(Jelcz-Laskowice) – funkcjonuje od soboty, 27 czerwca. Otwarcie nastąpiło w idealnym momencie, tuż przed zapowiadaną przez synoptyków falą gorąca. Kąpielisko Zalew Słup-Jakubikowice (Jakubikowice, pow. wołowski) – otwarte dla gości również od soboty, 27 czerwca. To stosunkowo nowy i w pełni bezpieczny punkt rekreacyjny w tej części województwa.

(Jakubikowice, pow. wołowski) – otwarte dla gości również od soboty, 27 czerwca. To stosunkowo nowy i w pełni bezpieczny punkt rekreacyjny w tej części województwa. Kąpielisko OW Wały (Wały, pow. wołowski) – można z niego korzystać już od 1 czerwca. Niezawodny kompleks wypoczynkowy, znakomicie nadający się na weekendowe pływanie.

(Wały, pow. wołowski) – można z niego korzystać już od 1 czerwca. Niezawodny kompleks wypoczynkowy, znakomicie nadający się na weekendowe pływanie. Kąpielisko Zalew Stradomia (Stradomia Wierzchnia, pow. oleśnicki) – uruchomione 18 czerwca. Bardzo rozległy zbiornik, wokół którego zbudowano kompleksową strefę rozrywki.

(Stradomia Wierzchnia, pow. oleśnicki) – uruchomione 18 czerwca. Bardzo rozległy zbiornik, wokół którego zbudowano kompleksową strefę rozrywki. Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami w Białym Kościele (pow. strzeliński) – dostępny dla chętnych od początku czerwca. Urokliwe zbiorniki ulokowane w otoczeniu gęstej roślinności.

(pow. strzeliński) – dostępny dla chętnych od początku czerwca. Urokliwe zbiorniki ulokowane w otoczeniu gęstej roślinności. Kraina Dobrej Energii (Jezierzany, pow. legnicki) – sezon wystartował tutaj 20 czerwca. Znakomicie przygotowany teren, który zawsze przyciąga mnóstwo spragnionych relaksu osób.

(Jezierzany, pow. legnicki) – sezon wystartował tutaj 20 czerwca. Znakomicie przygotowany teren, który zawsze przyciąga mnóstwo spragnionych relaksu osób. Botanica Active Park (Radków, pow. kłodzki) – otwarte od pierwszego dnia czerwca. Znakomita baza dla fanów sportu przebywających na terenie Kotliny Kłodzkiej.

(Radków, pow. kłodzki) – otwarte od pierwszego dnia czerwca. Znakomita baza dla fanów sportu przebywających na terenie Kotliny Kłodzkiej. Kąpielisko Camp (Radków, pow. kłodzki) – ratownicy rozpoczęli tam dyżury w sobotę, 27 czerwca.

(Radków, pow. kłodzki) – ratownicy rozpoczęli tam dyżury w sobotę, 27 czerwca. Zalew w Starej Morawie (Stara Morawa, pow. kłodzki) – obiekt funkcjonuje od 15 czerwca. Zbiornik w górskim klimacie, wyróżniający się czystą wodą oraz piękną panoramą.

Mimo upału, tutaj nie rozpoczął się jeszcze sezon kąpielowy

Osoby chcące schronić się przed lejącym się z nieba skwarem nad jednym ze znanych w regionie zbiorników, powinny być ostrożne. Przed przygotowaniem prowiantu i plażowych akcesoriów trzeba sprawdzić dostępność konkretnych miejsc, żeby nie zmarnować cennego czasu na dojazdy i nie przeżyć zawodu na miejscu.

Zalew w Złotoryi (ul. Sportowa 9): Mimo prognozowanych temperatur sięgających 34 stopni, to uwielbiane przez mieszkańców kąpielisko oficjalnie inauguruje swój bezpieczny sezon dopiero od środy, 1 lipca. W najbliższy weekend na miejscu nie będzie jeszcze obsady ratowniczej, a oficjalne strefy pływania pozostaną niedostępne. Jeśli szukacie ochłody »na już«, znacznie bezpieczniejszym wyborem na te dni będą otwarte zbiorniki w pobliskich Jezierzanach (Kraina Dobrej Energii) lub w Wałach.

Ile kosztuje letni wypoczynek nad wodą z rodziną? Sprawdzamy ceny jedzenia i napojów

Wyjazd na plażę w czasie tak gorącego weekendu stanowi obciążenie zarówno organizacyjne, jak i budżetowe. Podwyższone cenniki w sezonowych stoiskach z jedzeniem nikogo nie dziwią, ponieważ przedsiębiorcy w tej branży mają zaledwie kilka upalnych tygodni na wygenerowanie rocznych zysków. Planując wielogodzinny relaks z bliskimi na plaży, trzeba przyszykować się na spore wydatki.

Aktualne trendy gastronomiczne nad wodą pokazują, że za standardowe przysmaki – takie jak zapiekanki, frytki czy bogato zdobione gofry – trzeba w obleganych kurortach zapłacić od 20 do 35 złotych za sztukę. Koszt pełnego dania obiadowego (na przykład burgera lub ryby z dodatkami) zaczyna się od około 40 złotych. W przypadku czteroosobowej rodziny sam posiłek stanowi więc mocne obciążenie dla portfela.

Co ciekawe, w trakcie 34-stopniowych upałów to napoje pochłoną największą część budżetu. Zwykła, półlitrowa butelka wody, tania w dyskoncie, w przyplażowym punkcie kosztuje przeważnie od 6 do 10 złotych. Mając na uwadze, że przy takiej pogodzie organizm potrzebuje co najmniej dwóch do trzech litrów płynów, rachunek za samo ugaszenie pragnienia drastycznie rośnie.

W celu uniknięcia długiego oczekiwania przy stoiskach oraz oszczędzenia gotówki, dobrym rozwiązaniem jest prosty, domowy trik. Wystarczy włożyć do zamrażarki dwie lub trzy butelki z wodą. Umieszczone w torbie izotermicznej, schłodzą przyniesione jedzenie (na przykład kanapki czy świeże owoce), a rozpuszczający się powoli lód zapewni stały dostęp do lodowatego napoju dokładnie w momentach największego skwaru.