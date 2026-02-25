Akcja policji w powiecie lubańskim. Zlikwidowano punkty hazardowe

Efektywna współpraca policjantów z Lubania i Leśnej oraz funkcjonariuszy dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziła do zamknięcia dwóch nielegalnych salonów gier. Akcja, która odbyła się 20 lutego 2026 roku, była wynikiem wnikliwej pracy operacyjnej i precyzyjnego planowania. W zlikwidowanych lokalach na terenie powiatu lubańskiego mundurowi zabezpieczyli łącznie sześć automatów do gier hazardowych działających bez wymaganej koncesji. Oprócz maszyn policjanci skonfiskowali gotówkę w kwocie blisko 12 tysięcy złotych, która prawdopodobnie pochodziła z nielegalnej działalności.

Narkotyki ukryte w lokalu. Zabezpieczono blisko 20 porcji metamfetaminy

Podczas przeszukania jednego z nielegalnych punktów hazardowych funkcjonariusze dokonali kolejnego odkrycia. W pomieszczeniach znaleziono woreczek strunowy z krystaliczną substancją, która wzbudziła podejrzenia policjantów. Przeprowadzone na miejscu badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że jest to metamfetamina. Łącznie zabezpieczono blisko 20 porcji handlowych tego zabronionego środka odurzającego, co dodatkowo obciążyło zatrzymanego w sprawie mężczyznę.

40-latek zatrzymany. Grozi mu więzienie i wysoka grzywna

W związku z prowadzoną akcją zatrzymany został 40-letni mężczyzna, któremu przedstawiono już zarzuty. Odpowie on zarówno za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy, jak i za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Za te przestępstwa polskie prawo przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że nielegalny hazard to nie tylko łamanie prawa, ale również poważny problem społeczny, prowadzący do uzależnień i dramatów rodzinnych.

Kara 100 tysięcy złotych za automat. Policja przypomina o przepisach

Funkcjonariusze przypominają, że organizowanie nielegalnego hazardu wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami finansowymi. Za każdy nielegalnie posiadany automat grozi kara w wysokości 100 tysięcy złotych. Co istotne, odpowiedzialność finansową ponosi nie tylko organizator procederu, ale również osoba wynajmująca lokal, w którym prowadzona jest taka działalność. Poza wysokimi grzywnami, zaangażowanym w ten proceder grozi również wspomniana wcześniej kara więzienia.

