Najlepszy moment na wywietrzenie mieszkania. Dzisiejsze pomiary smogu we Wrocławiu zaskakują

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze stacji pomiarowych ogólny stan powietrza w stolicy Dolnego Śląska jest dziś bardzo dobry. Jesienne opady oraz ruch powietrza sprawiają, że dym z domowych pieców i kominów oraz spaliny z rur wydechowych samochodów nie gromadzą się tuż nad ziemią. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu są skutecznie rozpraszane, dzięki czemu atmosfera w mieście pozostaje czysta.

To znakomite warunki do wszelkiej aktywności fizycznej na zewnątrz. Bez obaw możesz zaplanować rodzinny spacer po parku, przejażdżkę rowerową czy intensywny trening biegowy. Dzisiejszy dzień to także świetny moment na dokładne wywietrzenie mieszkania – wpuszczenie świeżego powietrza zza okna pozwoli odświeżyć domowe pomieszczenia bez ryzyka wciągnięcia zanieczyszczeń.

Jak odczytywać dzisiejsze (12.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zinterpretować liczby z raportów, warto znać oficjalne polskie normy bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³ – czyli 50 mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza. Z kolei dla drobniejszego pyłu PM2.5 roczna norma dopuszczalna to 20 µg/m³.

Oto jak prezentują się szczegółowe wyniki z wrocławskich stacji:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (pomiar z godziny 10:20:23) – o godzinie 10:00 stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 16,5 µg/m³, co stanowi bezpieczny poziom, mieszczący się w granicach normy. Dla pyłu PM10 zarejestrowano jakość dobrą. Indeks ogólny tej stacji jest Bardzo dobry .

(pomiar z godziny 10:20:23) – o godzinie 10:00 stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 16,5 µg/m³, co stanowi bezpieczny poziom, mieszczący się w granicach normy. Dla pyłu PM10 zarejestrowano jakość dobrą. Indeks ogólny tej stacji jest . Wrocław, Al. Wiśniowa (pomiar z godziny 10:25:36) – jakość powietrza dla pyłów PM10 i PM2.5 oceniono jako dobrą, przy czym stacja mierzyła tam w tym czasie tylko wskaźnik ogólny bez podania wartości liczbowej. Indeks ogólny tej stacji to Dobry.

Wszystkie dzisiejsze stężenia zanieczyszczeń we Wrocławiu pozostają bezpiecznie poniżej dopuszczalnych limitów i nie stwarzają żadnego ryzyka.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to po prostu toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgoci w powietrzu z zanieczyszczeniami pochodzącymi z pieców i spalin samochodowych. Gdy drobne pyły wymieszają się z parą wodną, łatwo wnikają do układu oddechowego, co przy wyższych stężeniach może powodować kaszel czy podrażnienia gardła. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej – opiekujesz się dziećmi, osobami starszymi lub masz problemy z sercem i płucami.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie