Martwe psy znalezione w kapliczce cmentarnej

W miejscowości Wierzchowice w powiecie milickim odnaleziono ciała kilku psów. Zwierzęta znajdowały się w starej kapliczce na terenie cmentarza. Sprawą zajęła się policja, która zabezpieczyła zwłoki i przekazała je do badań.

Informację o zdarzeniu przekazał w mediach społecznościowych Ośrodek Terapii dla Zwierząt Skrzywdzonych „Okiem Wilka”.

"Publikuję Wam zdjęcia psów, które ktoś porzucił w starej kapliczce cmentarnej w Wierzchowicach. Ciała tych zwierząt zostały wczoraj ujawnione, dziś zabezpieczone przez policję trafiły na sekcje zwłok aby określić przyczynę zgonu."

Sekcja zwłok ma wyjaśnić, co się stało

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci zwierząt. Odpowiedź na to pytanie mają przynieść wyniki sekcji zwłok.

Jak przekazała naszej redakcji Katarzyna Hirszfeld-Odrowska z ośrodka „Okiem Wilka”, dalsze działania będą zależeć właśnie od wyników badań.

"Czekamy na wyniki sekcji zwłok zwierząt, wówczas dowiemy się jaka była przyczyna śmierci. Od tego będzie zależeć dalsze postępowanie."

Według przekazanych informacji rezultaty badań mogą być znane w ciągu najbliższego tygodnia.

Apel o pomoc w rozpoznaniu psów

Organizacja zajmująca się pomocą zwierzętom zwróciła się również do mieszkańców z prośbą o pomoc w identyfikacji zwierząt. Psy mają charakterystyczny wygląd, co może ułatwić ustalenie ich właścicieli.

"Jeżeli ktoś rozpoznaje te psy - one dość charakterystyczne są, szczególnie mniejsza suczka - może ktoś kojarzy te zwierzęta, więc apelujemy aby się do nas zgłaszać."

Jak podano, wśród znalezionych zwierząt była m.in. niewielka suczka z białą szyją oraz dwa psy średniej wielkości.

Po nagłośnieniu sprawy zgłosiło się już kilka osób, które wskazały potencjalnych właścicieli psów. Informacje te są obecnie sprawdzane.

Z ośrodkiem skontaktowała się także jedna z organizacji zajmujących się zwierzętami. Według jej przedstawicieli istnieje możliwość, że zwierzęta mogły pochodzić z innej fundacji i zostać porzucone. Ten wątek również będzie weryfikowany. Wyniki sekcji zwłok, które mają być znane w najbliższym czasie, powinny pomóc ustalić, co dokładnie wydarzyło się w kapliczce na cmentarzu w Wierzchowicach.

Jeśli ktokolwiek rozpoznaje psy ze zdjęć lub ma jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu co się stało, proszony jest o kontakt z Ośrodkiem "Okiem Wilka" pod numerem tel. 604 757 177 lub mailowo: [email protected].