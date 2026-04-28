To uzdrowisko to perełka w Sudetach. Znajduje się tu polska Statua Wolności!

Spis treści
Szczawno-Zdrój – perła uzdrowisk w Sudetach
Szczawno-Zdrój to jedno z najbardziej urokliwych uzdrowisk w południowo-zachodniej Polsce. Położone u podnóża Gór Wałbrzyskich, przyciąga kuracjuszy i turystów nie tylko leczniczymi wodami mineralnymi, ale też elegancką architekturą i spokojną atmosferą.
W XIX wieku miejscowość przeżywała swój rozkwit, przyciągając elitę z całej Europy. Kurort znany był wówczas pod niemiecką nazwą Bad Salzbrunn i uchodził za jedno z najmodniejszych miejsc wypoczynku. Do dziś zachowały się liczne zabytki z tamtego okresu: pijalnie wód, sanatoria i piękne parki zdrojowe, które tworzą wyjątkowy klimat tego miejsca.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Szczawno-Zdrój [ZDJĘCIA]
Szczawno-Zdrój: atrakcje w mieście
Szczawno-Zdrój to tak jak wspominaliśmy jedno z najbardziej klimatycznych uzdrowisk Dolnego Śląska - niewielkie, eleganckie i pełne zieleni. Idealne zarówno na spokojny weekend, jak i dłuższy pobyt z nutą historii i górskich widoków. Co jednak robić na miejscu? Poniżej zamieszczamy kilka najciekawszych atrakcji w okolicy:
- Park Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego
- Pijalnia Wód Mineralnych
- Wieża Anny
- Park Szwedzki
- Wzgórze Gedymina i wieża widokowa
- Zamek Książ (Wałbrzych)
- Teatr Zdrojowy.
Wśród najważniejszych obiektów znajduje się wspomniany powyżej Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego. To reprezentacyjny budynek, który od lat pełni funkcję kulturalnego serca uzdrowiska. Organizowane są tu koncerty, spektakle i wydarzenia artystyczne.
Polska Statua Wolności - niezwykły symbol na dachu teatru
Jednym z najbardziej intrygujących elementów uzdrowiska jest figura znajdująca się na dachu Teatru Zdrojowego. Bywa ona nazywana polską Statuą Wolności, choć jej historia i znaczenie różnią się od słynnego nowojorskiego pierwowzoru. Rzeźba przedstawia kobietę unoszącą w dłoni pochodnię, co naturalnie przywodzi na myśl Statuę Wolności. Nasza perełka jest jednak o wiele mniejsza, ma ok. 1 m wysokości i jest całkowicie pusta w środku.