To uzdrowisko to perełka w Sudetach. Znajduje się tu polska Statua Wolności!

Szczawno-Zdrój – perła uzdrowisk w Sudetach

Szczawno-Zdrój to jedno z najbardziej urokliwych uzdrowisk w południowo-zachodniej Polsce. Położone u podnóża Gór Wałbrzyskich, przyciąga kuracjuszy i turystów nie tylko leczniczymi wodami mineralnymi, ale też elegancką architekturą i spokojną atmosferą.

W XIX wieku miejscowość przeżywała swój rozkwit, przyciągając elitę z całej Europy. Kurort znany był wówczas pod niemiecką nazwą Bad Salzbrunn i uchodził za jedno z najmodniejszych miejsc wypoczynku. Do dziś zachowały się liczne zabytki z tamtego okresu: pijalnie wód, sanatoria i piękne parki zdrojowe, które tworzą wyjątkowy klimat tego miejsca.

Szczawno-Zdrój: atrakcje w mieście

Szczawno-Zdrój to tak jak wspominaliśmy jedno z najbardziej klimatycznych uzdrowisk Dolnego Śląska - niewielkie, eleganckie i pełne zieleni. Idealne zarówno na spokojny weekend, jak i dłuższy pobyt z nutą historii i górskich widoków. Co jednak robić na miejscu? Poniżej zamieszczamy kilka najciekawszych atrakcji w okolicy:

Park Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego

Pijalnia Wód Mineralnych

Wieża Anny

Park Szwedzki

Wzgórze Gedymina i wieża widokowa

Zamek Książ (Wałbrzych)

Teatr Zdrojowy.

Wśród najważniejszych obiektów znajduje się wspomniany powyżej Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego. To reprezentacyjny budynek, który od lat pełni funkcję kulturalnego serca uzdrowiska. Organizowane są tu koncerty, spektakle i wydarzenia artystyczne.

Polska Statua Wolności - niezwykły symbol na dachu teatru

Jednym z najbardziej intrygujących elementów uzdrowiska jest figura znajdująca się na dachu Teatru Zdrojowego. Bywa ona nazywana polską Statuą Wolności, choć jej historia i znaczenie różnią się od słynnego nowojorskiego pierwowzoru. Rzeźba przedstawia kobietę unoszącą w dłoni pochodnię, co naturalnie przywodzi na myśl Statuę Wolności. Nasza perełka jest jednak o wiele mniejsza, ma ok. 1 m wysokości i jest całkowicie pusta w środku.