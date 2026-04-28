Dramatyczne odkrycie w mieszkaniu. Policjanci znaleźli ciała matki i syna

Tragedia w Oławie. Znaleziono ciała matki i syna

Rano policjanci zostali zadysponowani do jednego z budynków przy ulicy Paderewskiego. Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Oławie asp. szt. Wioletta Polerowicz przekazała w rozmowie z "Super Expressem", że służby otrzymały zgłoszenie ok. godz. 8:15.

- Zaniepokojony sąsiad zgłosił interwencję, że od ok. trzech dni nie widział swojego sąsiada. Policjanci na miejscu potwierdzili, że drzwi do mieszkania były zamknięte, a klucz znajdował się wewnątrz zamka, dlatego poproszono o pomoc straż pożarną, która siłowo weszła do mieszkania - powiedziała.

Finał interwencji był niestety tragiczny. W mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili dwa ciała. Zmarłymi okazali się 76-letnia kobieta oraz jej 56-letni syn.

- Działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury, której decyzją ciała zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Wykluczono działania osób trzecich - zaznaczyła asp. szt. Polerowicz.

10

