Dni Polkowic 2026: Smolasty i Skolim rozgrzeją scenę! Kto jeszcze wystąpi?

Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne i pokolenia słuchaczy. Wśród gwiazd tegorocznej edycji znaleźli się: Smolasty, Skolim, Paktofonika Orkiestra, Fun Factory, Halina Frąckowiak, After Party, Kalwi & Remi oraz Diiya.

Muzyczne emocje to jednak tylko część atrakcji. Organizatorzy przygotowali bogatą ofertę dla całych rodzin. Na uczestników czekać będą strefy zabawy dla dzieci, wesołe miasteczko, kino 9D, eurobungee, kule wodne oraz liczne animacje.

Nie zabraknie także sportowych emocji. W sobotę odbędą się zawody Pucharu Polski Strongman organizowane przez Strongman Team Poland Federation. Z kolei niedziela upłynie pod znakiem aktywności przygotowanych przez lokalne kluby sportowe, które zaproszą mieszkańców do wspólnej zabawy i rywalizacji.

Tegoroczna edycja wydarzenia stawia również na aktywny udział organizacji społecznych. Na terenie imprezy pojawią się stoiska lokalnych stowarzyszeń i instytucji, które przygotują warsztaty, pokazy oraz różnorodne aktywności dla mieszkańców. To doskonała okazja, by poznać ludzi i inicjatywy działające na rzecz lokalnej społeczności.

Jednym z wyczekiwanych momentów sobotniego wieczoru będzie ogłoszenie laureatki plebiscytu Polkowiczanka Roku 2026. Wyróżnienie przyznawane jest kobietom, które swoją działalnością społeczną, zawodową lub kulturalną mają szczególny wpływ na rozwój gminy i integrację mieszkańców.

Miłośnicy nowych technologii również znajdą coś dla siebie. W specjalnej strefie rozrywki będzie można skorzystać z wirtualnej rzeczywistości, wziąć udział w turniejach e-sportowych, zagrać w laserowy paintball oraz sprawdzić swoje umiejętności na licznych stanowiskach zręcznościowych.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Podczas Dni Polkowic nie zabraknie również strefy gastronomicznej. Na odwiedzających czekać będą food trucki oraz punkty gastronomiczne oferujące szeroki wybór dań, przekąsek i napojów.

W trakcie wydarzenia prowadzona będzie także akcja społeczna zbiórki krwi oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Na terenie imprezy pojawi się również Miasteczko Radia Eska, które objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Dla osób przyjeżdżających spoza miasta przygotowano dodatkowy parking zlokalizowany za Psim Parkiem. Wjazd będzie możliwy od ulicy Ociosowej. Organizatorzy uruchomią także dodatkowe, bezpłatne kursy autobusów miejskich na terenie gminy, które ułatwią mieszkańcom dotarcie na miejsce wydarzenia.

Dni Polkowic 2026 odbędą się w dniach 13-14 czerwca na terenie Centrum Piknikowego w Polkowicach. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania i spędzenia czerwcowego weekendu w atmosferze dobrej muzyki i rodzinnej zabawy.

Szczegółowe informacje na wydarzeniu Facebook: Dni Polkowic 2026