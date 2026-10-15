Made in Wroclaw 2026. Trwa sprzedaż biletów na jubileuszową edycję wydarzenia. Warto się pośpieszyć!

Jubileuszowa edycja Made in Wroclaw

Made in Wroclaw od dekady łączy lokalną tożsamość z globalnym rozmachem oraz realnym wpływem na przyszłość biznesu i technologii. Jubileuszowa, 10. edycja wydarzenia ma pokazać, jak firmy, startupy, organizacje i liderzy odnajdują się w świecie, w którym zmiana stała się codziennością.

Tegoroczna odsłona odbędzie się pod hasłem „ADAPT. LEAD. REPEAT”. Organizatorzy zapowiadają edycję pełną nowości, wśród których znajdą się premierowe nagrody Synergy Awards, rozbudowany VC Demo Day z konkursem dla startupów, angażująca strefa EXPO oraz konferencja poświęcona biznesowi, technologii i współpracy.

Adaptacja jako nowa przewaga

Made in Wroclaw 2026 stawia w centrum temat adaptacji. W świecie, który nie daje już czasu na spokojne przygotowanie się do zmiany, przewagę zyskują ci, którzy potrafią uczyć się, działać, przewodzić i zaczynać od nowa – szybciej, mądrzej i odważniej.

Hasło „ADAPT. LEAD. REPEAT” nie oznacza prostej linii postępu, ale cykl działania. To filozofia, którą – jak podkreślają liderzy globalnego biznesu – warto wpisywać w DNA organizacji i własnego rozwoju. W takim rytmie rozwijają się projekty zmieniające rynki oraz ludzie, którzy nadają im tempo.

VC Demo Day i konferencja głównaProgram wydarzenia został zaplanowany tak, aby dostarczać uczestnikom wiedzę, kontakty i doświadczenia, które mogą przekładać się na konkretne działania.

27 października odbędzie się VC Demo Day. To dzień, w którym startupy zaprezentują swoje rozwiązania przed ekspertami, a inwestorzy będą szukać projektów gotowych do skalowania. Najlepsze pomysły powalczą nie tylko o uwagę i partnerstwa, ale także o cenne nagrody.

Merytoryczna kulminacja wydarzenia nastąpi 28 października na scenie głównej konferencji Made in Wroclaw. Program zostanie oparty na trzech ścieżkach tematycznych: Wiedza, Ludzie, Innowacje. To filary, wokół których organizatorzy budują agendę jubileuszowej edycji.

Autor: Made in Wroclaw/ Materiały prasowe

EXPO z technologiami, warsztatami i projektami z Dolnego Śląska

Jednym z ważnych punktów Made in Wroclaw 2026 będzie otwarta dla wszystkich strefa EXPO. Uczestnicy będą mogli zobaczyć i przetestować innowacyjne technologie, a także porozmawiać z ich twórcami.

To właśnie w tej przestrzeni studenci, startupy i młodzi twórcy z Dolnego Śląska pokażą projekty powstające na styku nauki i biznesu. EXPO będzie również miejscem konkursów, quizów, różnorodnych warsztatów z ekspertami oraz strefy chilloutu.

Synergy Awards. Nowość jubileuszowej edycji

Nowością 10. edycji Made in Wroclaw będzie gala Synergy Awards. To wyróżnienia dla projektów tworzonych wspólnie przez zespoły, organizacje i społeczności.

Nagrody są rozwinięciem idei „Power of Synergy”, która towarzyszyła zeszłorocznej edycji wydarzenia.

– To sygnał, że prawdziwy potencjał kryje się nie tylko w indywidualnych sukcesach, ale przede wszystkim w sumie naszych wspólnych działań – zauważa prezes ARAW Magdalena Okulowska.

Made in Wroclaw 2026 – najważniejsze informacje

Made in Wroclaw to największa konferencja technologiczno-biznesowa na Dolnym Śląsku. Tegoroczna, jubileuszowa edycja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27–28 października.

27 października zaplanowano VC Demo Day z konkursem dla startupów i udziałem inwestorów.28 października odbędzie się główna konferencja Made in Wroclaw, otwarta strefa EXPO oraz gala Synergy Awards.

Sprzedaż biletów już trwa, a liczba miejsc – jak co roku – jest ograniczona. Warto się więc pośpieszyć! Szczegóły dostępne są na www.made-in-wroclaw.pl.