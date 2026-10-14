ZOO Łączna pod lupą śledczych

Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zatrzymali we wtorek, 13 października pięć osób w związku z działalnością prywatnego Zoo Łączna w Mieroszowie na Dolnym Śląsku. Dzień później usłyszeli oni zarzuty znęcania się nad zwierzętami - dotyczą one doprowadzenia do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.

Jak przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera w zoo wciąż prowadzone są oględziny, w tym oględziny zwierząt, zabezpieczanie śladów i sprawdzanie warunków, w jakich żyją zwierzęta. We wtorek z tej placówki wywieziono już 30 zwierząt.

– Osoby, którym postawiono zarzuty, są przesłuchiwane i po zakończeniu tych przesłuchań zapadnie decyzja, jakie środki zapobiegawcze wobec nich zostaną zastosowane. Czy będą to środki wolnościowe, czy może prokurator złoży wniosek o areszt. A może zostanie wydany zakaz pracy ze zwierzętami – powiedział prokurator.

Zdaniem śledczych w prywatnym zoo zaniedbywano 561 zwierząt w ten sposób, że podejrzani świadomie dopuszczali do zadawania im bólu i cierpienia poprzez niezapewnienie odpowiednich dla potrzeb danego gatunku warunków bytowania, właściwego dla ich potrzeb sposobu żywienia i należytej opieki lekarsko-weterynaryjnej.

Właściciel zoo odpiera zarzuty

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone od kilku miesięcy, a jego podstawą były zawiadomienia ze strony organizacji zajmujących się prawami zwierząt.

Właściciel ogrodu Marcin Nowaczyk zabrał głos w mediach społecznościowych, gdzie wygłosił oświadczenie. Podkreślił, że ogród jest zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i podlega cyklicznym kontrolom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i powiatowego lekarza weterynarii.

– Mówimy o zwierzętach, które wymagają codziennej opieki, specjalistycznej wiedzy i odpowiednich warunków. Ewentualne ich przenoszenie to nie tylko kwestia transportu, to również ogromna odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan – powiedział w nagraniu upublicznionym przed pojawieniem się służb w ogrodzie zoologicznym.

Zoo Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Jako miejsce opieki nad zwierzętami działa od lat, a w 2012 r. otrzymało status ogrodu zoologicznego. Od tamtego czasu zaczęły się w nim pojawiać zwierzęta egzotyczne: m.in. tygrysy, kangury i różne gatunki małp. Łącznie żyje w nim ok. 100 gatunków zwierząt.

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