Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Na podstawie najnowszych odczytów ze stacji pomiarowych jakość powietrza we Wrocławiu jest dziś bardzo dobra i dobra. Sytuacja w poszczególnych rejonach miasta nieco się różni, ale wszędzie pozostaje bezpieczna. Według danych ze stacji przy wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego ogólny indeks jakości powietrza jest bardzo dobry, z kolei na stacji przy Alei Wiśniowej stan powietrza określono jako dobry.

Sprzyjająca sytuacja to w dużej mierze zasługa obecnych warunków pogodowych. Chociaż chłód zmusza do intensywniejszego ogrzewania domów, wiejący z prędkością około 16–19 km/h wiatr działa jak naturalny wentylator. Sprawnie rozgania dym wywiewany z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych aut, dzięki czemu drobiny zanieczyszczeń nie kumulują się tuż przy ziemi.

Jak odczytywać dzisiejsze (23.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Dla pełnego obrazu warto przypomnieć oficjalne polskie wskaźniki bezpieczeństwa. Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 roczna norma to 20 µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca jeszcze bardziej surowe kryteria dobowe: 45 µg/m³ dla PM10 oraz 15 µg/m³ dla PM2.5.

Oto szczegółowe odczyty z wrocławskich stacji pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (pomiar z godziny 08:20:35) – stężenie pyłu PM2.5 zmierzone o godzinie 08:00:00 wyniosło 8.4 µg/m³. Jest to niska wartość, stanowiąca zaledwie 56% dobowej normy WHO. Indeks jakości powietrza dla pyłu PM10 wynosi tu „Bardzo dobry”, a dla pyłu PM2.5 „Dobry”.

(pomiar z godziny 08:20:35) – stężenie pyłu PM2.5 zmierzone o godzinie 08:00:00 wyniosło 8.4 µg/m³. Jest to niska wartość, stanowiąca zaledwie 56% dobowej normy WHO. Indeks jakości powietrza dla pyłu PM10 wynosi tu „Bardzo dobry”, a dla pyłu PM2.5 „Dobry”. Wrocław, Al. Wiśniowa (pomiar z godziny 08:25:36) – ogólny indeks stacji wskaże poziom „Dobry”. Indeks cząstkowy dla pyłu PM10 określono jako „Dobry”, a dla pyłu PM2.5 jako „Bardzo dobry”. Ze względu na brak szczegółowego odczytu liczbowego w mikrogramach bazujemy na oficjalnych indeksach cząstkowych GIOŚ.

Wszystkie zarejestrowane parametry utrzymują się na bezpiecznym poziomie i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń powietrza oraz niekorzystnej pogody. Najczęściej tworzy się wtedy, gdy dym z domowych pieców i spaliny samochodowe mieszają się z wilgotnym, bezwietrznym powietrzem, które działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca brud przy ziemi. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie