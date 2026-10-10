Koszmarny wypadek na S3. 52-latek zginął na oczach żony. Razem jechali harleyem

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-10-10 10:30

To miała być zwykła, wspólna przejażdżka harleyem, jednak zamieniła się w dramatyczną walkę o życie. Małżeństwo z Wielkopolski podróżowało drogą ekspresową S3, kiedy 52-letni kierowca nagle stracił panowanie nad maszyną. Uderzył w bariery, a jego 55-letnia żona spadła na jezdnię. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować.

Służby na miejscu wypadku motocyklowego na drodze ekspresowej S3. O tragedii harleya przeczytasz na Eska Wrocław.
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach/ Facebook

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek, 9 października. Była godzina 17, gdy na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy, tuż przy miejscowości Biedrzychowa na Dolnym Śląsku, doszło do dramatycznego zdarzenia. Na 262. kilometrze trasy doszło do rozbicia motocykla Harley-Davidson, na którym jechało małżeństwo z Wielkopolski.

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Z policyjnych ustaleń wynika, że 52-letni kierowca motocykla z niewyjaśnionych przyczyn stracił nad nim kontrolę. Mężczyzna zjechał z jezdni i z dużą siłą uderzył w bariery energochłonne, doznając rozległych obrażeń. Jego 55-letnia żona spadła z maszyny.

Służby ratunkowe, które dotarły na miejsce, natychmiast podjęły działania. Przystąpiono do heroicznej walki o życie 52-latka.

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– Na miejscu prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, życia mężczyzny nie udało się uratować – przekazał mł. kpt. Adrian Ziemiański, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach.

Mężczyzna zginął na miejscu. Jego żona przeżyła ten makabryczny wypadek, odnosząc jedynie lekkie obrażenia, po czym została przetransportowana do placówki medycznej w celu wykonania niezbędnych badań.

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Przyczyny tego makabrycznego wypadku pozostają nieznane. Funkcjonariusze policji szczegółowo analizują przebieg zdarzenia, aby dowiedzieć się, co spowodowało, że doświadczony motocyklista nagle zjechał z trasy.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji, zespoły ratownictwa medycznego, a także strażacy z jednostek w Polkowicach i Lubinie oraz ochotnicy z OSP Sobin.

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