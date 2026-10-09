Jeden dźgał nożem kamerę, drugi walił w windę rowerem! Miasto publikuje nagrania

Na profilu Miasta Lubin pojawiły się fragmenty nagrań z kamer bezpieczeństwa umieszczonych w windzie przy Moście Przyjaźni. Powód? Nieustające akty wandalizmu, które nie tylko generują ogromne koszty, ale przede wszystkim utrudniają życie osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i rodzicom z dziećmi. Sceny uwiecznione przez monitoring wprawiły mieszkańców w osłupienie.

Dewastacja windy w Lubinie. Mężczyzna z nożem na nagraniu

Zapis z kamer udostępniony przez Miasto Lubin obnaża kompletnie niezrozumiałe akty agresji. Na wideo widać między innymi mężczyznę, który wbija nóż w obiektyw kamery. Inny wandal bez żadnych skrupułów uderza rowerem w wewnętrzne ściany windy. Dodatkowo grupa młodzieży pluje w stronę kamery. Są to zaledwie wybrane przykłady skrajnych incydentów.

- Co dzieje się w windzie przy Moście Przyjaźni, gdy wydaje się, że nikt nie patrzy? Od stycznia w kabinie windy działa kamera miejskiego monitoringu. Dzięki niej możemy zobaczyć, jak niektórzy „korzystają” ze wspólnego mienia. Na nagraniach widać m.in.: opluwanie i dźganie nożem obiektywu kamery, rozlewanie napojów, również alkoholowych, palenie papierosów w zamkniętej kabinie

- przekazano w komunikacie wydanym przez Miasto Lubin.

Koszty napraw windy w Lubinie. Tysiące złotych za dewastacje

Wymiar zniszczeń przybiera kolosalne rozmiary, a sumy potrzebne na renowację sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak donosi serwis lubin.pl, od początku roku do końca września prace serwisowe przy windzie kosztowały przeszło 30 tysięcy złotych. Każde uszkodzenie mechanizmu sprawia, że osoby z ograniczeniami ruchowymi tracą jedyną możliwość przedostania się na drugi kraniec mostu.

- Nie pokazujemy tych materiałów po to, by kogokolwiek piętnować. Monitoring rzeczywiście ułatwia ustalenie sprawców, ale nie o łapanie winnych chodzi tu najbardziej. Chcemy, żeby winda po prostu działała i była czysta

- tłumaczy Joanna Dziubek, rzeczniczka prezydenta Lubina, cytowana na łamach serwisu lubin.pl.

Przedstawiciele ratusza apelują do mieszkańców, aby wszelkie niepokojące zdarzenia zgłaszali odpowiednim służbom lub bezpośrednio do urzędu, korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected].

„Patologiczne zachowania”. Mieszkańcy komentują nagrania

Wpis udostępniony przez Miasto Lubin wywołał lawinę reakcji. Lubinianie wprost wyrażają swoje głębokie oburzenie i niedowierzanie.

"Pokazać wszystkie twarze"

- apeluje jeden z komentujących.

"Patologiczne zachowania. Kamera jest właśnie po to…masakra co ludzie mają w głowie"

- ocenia wprost inny internauta.

"Szczerze to ludzie zdziczeli...straszne jak dzisiaj wygląda świat...strach się bać co będzie za kilka lat.."

- brzmi treść kolejnego wpisu zamieszczonego w sieci.

Zdecydowanie największe przerażenie wśród komentujących wywołał wandal wyposażony w ostre narzędzie. Jeden z mieszkańców Lubina podsumował tę sytuację w niezwykle dosadny sposób:

"Wandalizm swoją drogą ale przerażające jest to, że chłop z taką kosą w kieszeni po mieście chodzi".