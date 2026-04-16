Kobieta straciła panowanie nad BMW. Auto z impetem wbiło się w pasaż handlowy

Policja: doszło do niefortunnego zdarzenia

Jak przekazała w rozmowie z nami Komisarz Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu:

„Przed godz. 12 przy Pasażu Zielińskiego doszło do incydentu, który wyglądał bardzo niebezpiecznie, ale zakończył się szczęśliwie. Najprawdopodobniej podczas pobierania biletu kierującej zaklinował się but przy pedale gazu, co doprowadziło do wjazdu przez szlaban i drzwi do wnętrza pasażu. Nikt nie ucierpiał.”

Auto zniszczyło wejście i część infrastruktury

Z ustaleń wynika, że pojazd sforsował szlaban przy wjeździe na parking, a następnie przebił się przez drzwi wejściowe do galerii. Samochód zatrzymał się dopiero wewnątrz obiektu, przy jednym ze stoisk handlowych.

Uszkodzeniu uległy elementy infrastruktury oraz jeden z pojazdów zaparkowanych przed wejściem.