Kobieta straciła panowanie nad BMW. Auto z impetem wbiło się w pasaż handlowy

Dramat we Wrocławiu. Samochód wbił się w Pasaż Zielińskiego
Do niezwykle groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek (16 kwietnia) przed godziną 12:00 na terenie wrocławskiego Pasażu Zielińskiego. Kierująca samochodem osobowym marki BMW nagle wjechała do budynku, taranując po drodze wszystko, co stanęło jej na drodze.
Policja: doszło do niefortunnego zdarzenia
Jak przekazała w rozmowie z nami Komisarz Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu:
„Przed godz. 12 przy Pasażu Zielińskiego doszło do incydentu, który wyglądał bardzo niebezpiecznie, ale zakończył się szczęśliwie. Najprawdopodobniej podczas pobierania biletu kierującej zaklinował się but przy pedale gazu, co doprowadziło do wjazdu przez szlaban i drzwi do wnętrza pasażu. Nikt nie ucierpiał.”
Auto zniszczyło wejście i część infrastruktury
Z ustaleń wynika, że pojazd sforsował szlaban przy wjeździe na parking, a następnie przebił się przez drzwi wejściowe do galerii. Samochód zatrzymał się dopiero wewnątrz obiektu, przy jednym ze stoisk handlowych.
Uszkodzeniu uległy elementy infrastruktury oraz jeden z pojazdów zaparkowanych przed wejściem.
Choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie, najważniejsza informacja jest taka, że żadna z osób przebywających w pobliżu nie została ranna.
Mandat i punkty karne dla kierującej
Kobieta kierująca BMW została ukarana mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych.
Na miejscu nadal prowadzone są działania związane z usunięciem pojazdu oraz zabezpieczeniem terenu.